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A distanza di appena due anni da “Leon“, Leon Bridges tornerà il prossimo 15 settembre, via Columbia Records, con il suo quinto LP, “Happiness Anytime“.

Bridges ha coinvolto J Lloyd-Watson e Lydia Kitto del trio neo-soul britannico Jungle per curare la produzione dell’album. Secondo un comunicato stampa, Bridges ha conosciuto i membri dei Jungle dopo averli incontrati in occasione di alcuni festival. In una sessione di scrittura durata quattro giorni, il team ha prodotto sei brani che costituiscono metà dell’album. Bridges e il suo gruppo sono entrati nei Chaplin Recording Studio di Los Angeles insieme al bassista Pino Palladino (D’Angelo, Adele, John Mayer) per completare il disco. L’album promette di essere “un’opera senza tempo e spontanea — nulla di pretenzioso o eccessivamente intellettualizzato” che “farà sicuramente provare felicità a chi lo ascolta, in qualsiasi momento lo ascolti.“

Il musicista nativo di Atlanta, ma residente in Texas dice:

Voglio che questo album sia qualcosa che rimanga impresso nelle persone e che rimanga nelle loro ossa. C’è questa sensazione che dobbiamo risolvere i problemi del mondo; ci si sente inadeguati o può essere debilitante. Il mio ruolo è quello di essere una luce. Spero che questo traspaia da questo album.

Per anticipare l’uscita lo statunitense ha condiviso un EP che include quattro brani, “Light the Way”, “Tears of Joy”, “Illusion” e “Your Love Is Electric”. Il loro sound gioioso e internazionale, che attinge da Fela Kuti, Paul Simon e Bobby McFerrin, rende pienamente giustizia al titolo dell’album.

“Happiness Anytime” Tracklist:

1. Light The Way

2. Tears Of Joy

3. Illusion

4. All Day : All Night

5. Talk It Over

6. The Way It Goes

7. Fly Baby

8. Happiness Anytime

9. Your Love Is Electric

10. Watch You Dance (Only Lightning Knows)

11. Please Don’t Say Goodbye

12. Take My Hand