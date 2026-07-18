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Ci sono album che, grazie al palco, diventano vere e proprie pietre miliari. Dischi che il tempo trasforma in monumenti da custodire e celebrare. “17 Re” appartiene senza dubbio a questa categoria: un autentico patrimonio della new wave italiana. A quarant’anni dalla sua pubblicazione, il capolavoro dei Litfiba continua a essere un organismo vivo, irrequieto, capace di trovare proprio sul palco la sua dimensione più autentica.

All’Ippodromo delle Capannelle, all’interno del festival Rock in Roma 2026, davanti a un pubblico numeroso che ha sfidato senza esitazioni il caldo opprimente di una serata romana di piena estate, la band ha dimostrato che questo tour celebrativo non è un’operazione nostalgia, ma la riaffermazione di un’identità artistica che conserva ancora oggi una forza incredibile.

Bastano pochi minuti per capire che il motore gira alla perfezione. Il suono è compatto e fedele allo spirito di quella stagione senza forzature per farlo divenire per forza attuale. La reunion della formazione storica funziona perché nessuno sembra voler inseguire il passato, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, affiancati da Luca “Mitraglia” Martelli alla batteria, suonano queste canzoni con la naturalezza di chi non le ha mai davvero abbandonate.

La voce di Piero è una delle conferme più belle della serata, intensa, controllata, ancora capace di passare dall’urlo al sussurro senza perdere espressività, sostiene un concerto impegnativo con una sicurezza che smentisce qualsiasi dubbio legato al tempo trascorso. Anche la sua presenza scenica resta quella di sempre, carismatica, istintiva e, soprattutto, provocatoria. Non mancano le stoccate rivolte ai “potenti”, a ricordare che lo spirito dei Litfiba è sempre stato incompatibile con qualsiasi forma di conformismo.

La scelta di riproporre integralmente “17 Re” si rivela vincente proprio perché evita l’effetto “greatest hits”. Il concerto segue il respiro del disco, con momenti toccanti come “Vendette”, “Apapaia”, “Univers”, a scariche di energia come la spettacolare “Oro Nero”, o “Ferito”, con i fan a cantarle con gli occhi chiusi dall’emozione.

Tra i momenti più travolgenti sicuramente c’è “Gira nel mio cerchio”, che dal vivo acquista una dimensione quasi tribale. Il pubblico risponde immediatamente, trascinato da un brano che conserva intatta tutta la sua tensione ipnotica e che continua a rappresentare uno dei vertici creativi della prima fase della band.

Altrettanto momento devastante è con “Cane”, eseguita con una forza che sembra cancellare i quarant’anni trascorsi dalla sua incisione. È uno di quei pezzi che spiegano perfettamente quanto “17 Re” probabilmente fosse in anticipo sul rock italiano del suo tempo: nervoso, oscuro, libero da qualsiasi compromesso.

Se questi sono gli episodi più fisici del concerto, altro versante emotivo trova la sua espressione più intensa nel capolavoro “Pierrot e la luna”, uno di quei brani che raccontano meglio di qualsiasi spiegazione perché i Litfiba non siano mai stati soltanto una rock band. Dentro convivono poesia, teatro, suggestioni new wave e quella sensibilità quasi visionaria che ha reso irripetibile la loro stagione più creativa.

Con “Resta”il legame tra palco e pubblico diventa più evidente. Non serve enfatizzare: basta osservare le migliaia di persone che accompagnano ogni parola con un trasporto che va oltre la semplice memoria. È il segno che certe canzoni continuano a vivere perché parlano ancora al presente.

Nell’esecuzione di “17 Re” non c’è polvere, non c’è nostalgia fine a se stessa. C’è piuttosto la consapevolezza che questo disco rappresenti ancora uno dei punti più alti raggiunti dal rock italiano.

Terminato il viaggio dentro “17 Re”, l’encore ne rappresenta la sua naturale esplosione. I Litfiba allargano lo sguardo al resto della loro storia. “Istanbul” viene accolta come un inno senza tempo, “Santiago” conserva intatta tutta la sua forza evocativa, mentre “La preda” e “Tex” trasforma le Capannelle in una gigantesca festa collettiva, con una partecipazione che non conosce flessioni

A chiudere il cerchio è “Cangaceiro”, ricordando che i Litfiba non appartengono soltanto al passato. Serve a dimostrare che quelle canzoni possiedono ancora oggi un’urgenza rara. In un’epoca in cui molte reunion vivono soprattutto di nostalgia, Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi scelgono una strada diversa: riportare sul palco un disco fondamentale e lasciare che sia lui, ancora una volta, a parlare.

A suggellare la serata non sono soltanto le note delle canzoni ma anche il rapporto mai interrotto tra la band e il suo pubblico. Pelù trascorre alcuni ultimi minuti sotto il palco, stringendo mani, incrociando sguardi, ricambiando l’affetto di chi ha accompagnato i Litfiba per decenni e di chi li ha scoperti più tardi. È un momento spontaneo, lontano da qualsiasi ritualità, che restituisce il senso di una comunità rimasta viva nel tempo.

Grazie.