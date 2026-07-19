Credit: Bandcamp

Sono già comparsi spesso su IFB i cari Hurry, band americana guidata da Matt Scottoline.

Il loro settimo album ci riporta sempre lì, nei loro territori più cari, quelli di un power-pop devoto a Teenage Fanclub (e c’è pure Gerard Love che fa capolino nell’album), Byrds e sonorità anni ’90.

<a href="https://hurrymusic.com/album/zoned-out">Zoned Out by Hurry</a>

La qualità, in questi 15 anni di band, è sempre stata alta e anche questo “Zoned Out” non fa difetto, con i richiami vocali ai Beach Boys, le chitarre che sembrano arrivare direttamente dalla Scozia e la perfetta capacità di risultare tanto solari e brillanti quanto malinconici e agrodolci.

Ci si potrebbe dire che non ci si poteva aspettare altro, beh, non è così semplice mantenere questa capacità di scrittura: Matt invece tiene botta alla grande e sforna un disco che, per gli amanti del genere, è come manna dal cielo.

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