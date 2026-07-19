Zack James (Lily Seabird, Greg Freeman, Robber Robber, Unknown Mortal Orchestra) ha creato Dari Bay come un progetto in divenire a cui far partecipare amici e collaboratori in grande libertà. “Longest Day Of The Year” del 2023 ha concretizzato il percorso fatto dimostrando che quello di James era ben più di un semplice side project.

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“Surprise Wish” ne è la definitiva conferma. Autoprodotto e suonato con il solo aiuto di Owen James è una radiografia accurata della vita di tanti ventenni o poco più tra internet e realtà con l’idea imposta e pressante di dover essere intelligenti, perfetti. Questo disco è un gigantesco “Fuck That” e un piccolo inno a essere se stessi.

Slacker e indie rock, la chitarra acustica che diventa elettrica e la batteria di “Finder”, la distorta “Video” che si chiede “How can I make the video real / it lives outside us too“, il travestimento di “Chevy” che non riesce a nascondere le fragilità, l’immediatezza di “The Joke” già singolo nel 2025 sono la chiave per decifrare “Surprise Wish”.

Non stupisce che James abbia firmato per la Double Double Whammy, etichetta dei This Is Lorelei, Florist, Babehoven. Brani come “How Can You Tell”, “We”re Gonna Be Okay”, “On Your Side”, “Bet On The Feeling” e “Background” ricordano i Dinosaur Jr. e Graham Coxon in versione solista in un disco che sa unire grinta e indole DIY, costruire con grande lucidità melodie abrasive con e senza l’uso di ritornelli veri e propri.