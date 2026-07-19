Jennifer Finch, storica bassista delle L7, è purtroppo deceduta ieri sabato 18 luglio.

Solo qualche giorno fa le sue compagne di band avevano annunciato che la musicista californiana non avrebbe fatto parte del loro ultimo tour, “The Last Hurrah”, perché le era stato diagnosticato un tumore al cervello molto aggressivo e avevano aperto un Gofundme per aiutarla con le spese mediche.

Questo il messaggio che le L7 hanno scritto sulle loro pagine social:

È con grande tristezza che annunciamo che la nostra amata compagna di band, amica e complice nelle birichinate Jennifer Finch ci ha lasciati oggi. Ha combattuto a lungo e con coraggio contro un tumore al cervello ed era amata da tanti amici meravigliosi, colleghi musicisti e fan in tutto il mondo. Ti vogliamo bene, Jennifer.

Rest in power Jennifer!