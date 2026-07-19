Io non lo so dove vogliono arrivare i she’s green.

Ad ogni uscita il gruppo di Minneapoli alza l’asticella, diventando sempre più emozionante e coinvolgente. La grazia che emana il sound dei she’s green è praticamente indescrivibile e in questi nuovo brani contenuti su “swallowtail” EP arriva a toccare dei vertici assoluti.

<a href="https://shesgreen.bandcamp.com/album/swallowtail">swallowtail by she's green</a>

Avvolgenti e affascinanti, come se lo spirito dei migliori Slowdive fosse magicamente sceso sui ragazzi americani, che, nel frattempo, stanno sempre di più affinando una purezza personale che arriva a toccare l’incanto.

Il dream-pop in questo caso non è solo carezzevole, ma è realmente portatore di trame accativanti, come se, a tratti, ci fosse addirittura la sapienza pop di Kate Bush a guidare i ragazzi, che sempre di più gestiscono alla perfezione l’arte della sintesi, senza lasciare che minutaggio e forma canzone scappino di mano. Solo in “Close You Eyes” la band si lascia andare in quella che potremmo davvero definire una suite vera e propria, con 7 minuti di assoluto paradiso in terra, con la parte finale in cui ci si sente come librare nell’aria e tutto scompare dietro di noi, pelle d’oca e occhi lucidi.

Piace ancora, come sempre, la capacità di alzare i toni, ma mai in modo brusco o volutamente rabbioso, no, anche quando il suono si fa più carico la grazia resta immutata e immutabile, ma è la naturalezza con cui tutto ci arriva che ci lascia senza fiato.

A conti fatti il miglior EP del 2026 è qui, abbiatene cura e ascoltatelo, vi farà bene. Ve lo assicuro.

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she’s green: Bandcamp