I Nothing But Thieves stanno per tornare con il loro quinto album in studio, “Stray Dogs“, in uscita il 25 settembre per RCA Records.



Registrato agli Angelic Studios — gli stessi studi del loro debutto — il disco segna un ritorno alle origini per la band di Southend, recuperando lo spirito spontaneo e indipendente degli inizi. Scritto insieme nell’arco di cinque mesi di lavoro intenso, “Stray Dogs” è descritto dal gruppo come il progetto più autentico, compatto e liberatorio della loro carriera. “Evolution” è stato il primo assaggio.

Ecco ora una versione della title track eseguita il 3 luglio al Finsbury Park di Londra:

La rock band britannica si esibirà all’Unipol Forum di Milano il 24 gennaio dell’anno prossimo. Biglietti QUI.