Credit: Charlie & Charlie

I Man/Woman/Chainsaw hanno pubblicato il nuovo singolo “Something Else To Give”, un altro assaggio del prossimo album della band britannica, “Cannonball“, in uscita il 7 agosto per Fiction Records e da noi, ma non solo, molto atteso!

«Something Else to Give è una canzone che parla di amore e delusione. Racconta di come ci si impegni per qualcuno che non ricambia lo sforzo. L’abbiamo scritta quasi in un lampo: il processo è stato molto naturale e intuitivo; ci è sembrata subito la scelta più ovvia per chiudere l’album», afferma Vera Leppanen, co-cantante della band.

Al momento la band ha già svelato, oltre al nuovo singolo, i brani “Goddamn, Lizard Man!”, “Nosedive” e “Get Up And Dance”:

<a href="https://manwomanchainsaw.bandcamp.com/album/cannonball">Cannonball by Man/Woman/Chainsaw</a>