Il vibrante e colorato mondo di Lido Pimienta si arricchisce di un nuovo capitolo strettamente legato a “Miss Colombia” di cui è l’erede spirituale e a “La Belleza” che due anni fa aveva convinto per l’ingegnoso mix di musica classica e sensibilità latina. “Caribenya” torna a indagare le diverse identità di un’artista dalla voce potente che ha fatto del cambiamento una ragione di vita.

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Il rigore formale de “La Belleza” diventa qui resistenza sfrenata e gioiosa. Il titolo è un omaggio ai Caraibi e a Enya, musicista che Lido Pimenta ha sempre apprezzato. Otto brani che la vedono collaborare con Anna Macho, Angelica Negrón, Claudia Calderón e Martina Valdivia Pimienta, Brandon Valdivia a flauto e percussioni, Pietro Amato ai fiati, il coro La Belleza, Nelly Furtado e i collettivi messicani Turbo Sonidero e Grupo Jejeje.

Divertimento, libertà creativa in un disco che è il contrappunto del precedente (non a caso verranno pubblicati insieme su doppio vinile dorato) fin dall’arrangiamento di “Arrúllame”. Un sintetizzatore si inserisce a metà brano a sottolineare somiglianze e differenze col passato, la cumbia e le melodie furiosamente agrodolci di “Toxíca” ne fanno un attacco feroce e ritmato a chi giudica senza pensare.

Armonie che in “Libélula” con Ana Macho diventano ambient, psichedeliche e cadenzate in un nuovo inno alla libertà dei Caraibi, a femminilità e sorellanza. Pop latino quello di “Talento” in cui Lido si mette in gioco completamente, “Así Nací” riflette sulla maternità, Nelly Furtado è ospite d’onore in “Hoy Por Tí” alt pop sperimentale e caliente che diventa ancor più melodico e diretto in “Marea”.

“No Me Quiero Ir” chiude “Caribenya” risolvendo dubbi e dilemmi in un album registrato principalmente il software Ableton, che idealmente conclude il ciclo iniziato con “Miss Colombia” e proseguito da “La Belleza” unendo spunti sonori di stampo elettronico in chiave pop con molta voglia di muoversi e ballare in quella che rappresenta una nuova trasformazione per Lido Pimienta.