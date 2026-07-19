Brandon Flowers, leader dei The Killers pubblica “Paradise”, secondo estratto del nuovo album “THRASHER“, il suo primo disco solista dopo oltre un decennio in uscita il prossimo venerdì 21 agosto.

Registrato a Nashville e prodotto da Shawn Everett e Jonathan Rado, “THRASHER” segna una svolta artistica per Brandon Flowers, che abbraccia con naturalezza le sonorità country, western e americana, dando vita al progetto più personale della sua carriera. Attraverso dieci brani, l’album, come ci dicono le note stampa, intreccia memoria, paesaggi sconfinati e storytelling, mantenendo intatta la cifra evocativa che ha sempre contraddistinto la sua scrittura. Con “Paradise” (che segue il primo assaggio “Plans”), Brandon Flowers continua a esplorare la nuova direzione sonora di “THRASHER”, fondendo influenze country e americana con il suo inconfondibile stile cantautoriale. Il risultato è un brano che mette al centro la forza della melodia, la profondità della sua interpretazione e una produzione essenziale, capace di valorizzare la scrittura dell’artista.