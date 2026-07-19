La carriera pluridecennale di Suzanne Vega non ha certo bisogno di alcuna presentazione e la sua classe e la sua qualità si possono trovare negli album di gran valore che ha pubblicato in oltre quaranta anni.

La musicista nativa di Santa Monica, ma cresciuta e sempre vissuta a NYC ha pubblicato lo scorso anno, via Cooking Vinyl, il suo decimo LP, l’ottimo “Flying With Angels” e, dopo il passaggio a Milano dello scorso marzo, arriva oggi in Italia per ben sei date: dopo quella di stasera a Padova, la statunitense infatti suonerà lunedì 20 alla Casa Del Jazz di Roma, martedì 21 al Maschio Angioino di Napoli, giovedì 23 in Piazza Astolfo a Carpi (MO), venerdì 24 al MonfortinJazz di Monforte D’Alba (CN) e sabato 25 al Giardino Scotto di Pisa.

Sebbene questo tour sia a supporto della sua fatica più recente, in realtà permette alla sempre brillante Suzanne, fresca sessantasettenne (compiuti proprio sabato 11 luglio), di riproporre numerosi brani da tutta la sua carriera, come potremmo vedere anche oggi.

Siamo nella splendida cornice di Piazza Eremitani, a due passi dalla Cappella degli Scrovegni e dal meraviglioso centro della città veneta, praticamente circondati da un mondo ricco di arte sopraffina: sebbene le previsioni meteo non siano delle migliori per la conclusione di questo sabato di metà luglio, per fortuna il tempo terrà per tutta la durata del concerto permettendo così alla Vega di suonare senza problemi.

Una collaborazione tra Castello Festival e Veneto Jazz, due importanti realtà locali, il concerto di stasera vede Suzanne esibirsi in trio insieme al chitarrista Gary Leonard (già collaboratore anche di David Bowie) e alla violoncellista Stephanie Winters.

Dopo i dovuti ringraziamenti a sponsor e collaboratori da parte dell’organizzazione del festival, ecco salire sul palco – attesissima – Suzanne Vega insieme a Leonard quando sono passate da poco le nove e venti.

Per iniziare la serata dobbiamo fare un passo indietro a metà degli anni ’80 – e più precisamente al 1985 – quando uscì il suo omonimo debutto full-length per A&M Records: proprio da quel disco arriva “Marlene On The Wall”, decisamente morbida ed elegante e con un tocco più folky rispetto alla sua versione originale, ma senza perdere la gentilezza della voce della Vega. L’ottimo lavoro della chitarra elettrica di Leonard, un vero fuoriclasse, è poi un’ulteriore ciliegina sulla torta per il pubblico padovano.

Altra delizia poco dopo è “Caramel”, estratta dal suo quinto LP, “Nine Objects Of Desire” (1996): dal ritmo basso e incredibilmente soft, si avvicina a territori lounge, ma allo stesso tempo dimostra una qualità jazzy e mette in luce la passione nei vocals della statunitense.

Per la malinconia di “The Queen And The Soldier” arriva sul palco anche Stephanie Winters che, durante tutta la canzone, con il suono del suo violoncello sottolinea il dolore, creando allo stesso tempo un’atmosfera magica e, mentre Leonard pizzica delicatamente la sua sei corde, la voce di Suzanne continua a emanare una dolcezza indescrivibile.

E’ poi finalmente tempo per qualche estratto dal nuovo LP, cominciando proprio dalla title-track “Flying With Angels”, che nonostante la grandezza della piazza che ospita questo live-show stasera, riesce a trovare una stupenda intimità dai toni folky grazie soprattutto alla calda voce della statunitense.

A seguire ecco “Speakers’ Corner” che “parla del primo emendamento della costituzione americana e nello specifico della libertà di parola“, spiega la Vega al pubblico, introducendo questo pezzo: intenso, ma allo stesso poppy e gradevole, gode di belle armonie e di un ottimo lavoro alla chitarra elettrica da parte del bravissimo Gary Leonard.

Ultimo pezzo di oggi da “Flying With Angels” è “Chambermaid”, un brano che è un omaggio a Bob Dylan e parte proprio da “I Want You” del menestrello di Duluth, rielaborando la melodia originale: Suzanne ha esplorato la canzone originale studiando i suoi personaggi e ha scritto il suo testo utilizzando il punto di vista proprio della cameriera. Il suo ritmo saltellante e qualche inserzione di violoncello sembrano perfetti per questa atmosfera folk incredibilmente classica e altrettanto bella.

Un altro tuffo nel passato per chiudere il mainset con una doppietta di valore straordinario: prima “Luka”, gentile e malinconica, ma allo stesso tempo più elettrica rispetto alla sua versione originale, poi “Tom’s Diner” che vede la Vega rimettere in testa la tuba stile zio Paperone che aveva utilizzato proprio a inizio spettacolo. Questa atmosfera easy listening e intima è semplicemente unica e allo stesso tempo vede un lavoro davvero apprezzabile da parte sia di Leonard con la sua sei corde che della Winters al violoncello. Quel suo coro così rilassante poi è speciale e alla fine arriva un applauso lunghissimo e meritato da parte di tutti i presenti.

C’è poi spazio per un breve encore con una cover di Lou Reed, “Walk On The Wild Side” (“a very NY song written by a very NY songwriter“) ed è emozionante ricordare così il frontman dei Velvet Underground, tra un velo di malinconia e un tuffo che ci sembra di fare all’interno della Big Apple.

La bellezza folky di “Rosemary”, eseguita solamente con le due chitarre, chiude la prima parte degli encore con grande intimità, umanità, malinconia e leggerezza.

Dopo i lunghi applausi da parte del pubblico veneto, la Vega e Leonard tornano sul palco per un ultimo pezzo, “Small Blue Thing”, altro estratto dal suo omonimo debutto, regalando altra speciale magia seppur dai toni dolci-amari.

Una serata unica in cui Suzanne, insieme ai suoi due compagni di viaggio, ha dimostrato ancora una volta la sua classe, esplorando sia il suo album più recente che tante sfaccettature della sua lunga carriera e portando sempre classe ed eleganza tra folk e pop. Pura gioia e delizia per le nostre orecchie!