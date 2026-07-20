I Tomahawk hanno tenuto il loro primo concerto dopo 13 anni al Brooklyn Bowl di Nashville per un tour negli Stati Uniti insieme ai Melvins.

Il supergruppo guidato da Mike Patton, Duane Denison (The Jesus Lizard), John Stanier (Helmet) e Trevor Dunn (Mr. Bungle) ha proposto un set di 18 brani.

Il concerto ha visto la presenza di sei brani dell’LP “Toxic Immobility” del 2021, tutti brani eseguiti dal vivo per la prima volta. Il resto della scaletta è stato tratto da tre dei precedenti album dei Tomahawk.

Il tour proseguirà fino al concerto del 15 agosto a Los Angeles.

Ricordiamo che è notizia ufficiale che Mike Patton si riunirà ai riformati Faith No More per un tour nel 2027.