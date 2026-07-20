Prima di lasciare la band per divergenze creative Vince Clarke ha scritto quasi per intero “Speak & Spell”, l’esordio dei Depeche Mode. In quell’album c’era già tutto quello che avrebbe caratterizzato la sua carriera: ritmi dance tutti da ballare, melodie capaci di restare appiccicate all’orecchio come caramello e, dulcis in fundo, un synth usato non come orpello ma come strumento popolare nel senso più nobile del termine. Basti pensare a “Just Can’t Get Enough”, diventata negli anni un classico assoluto della new wave.

Da lì in poi Clarke ha fondato prima gli Yazoo con Alison Moyet, poi gli Erasure con Andy Bell – quest’ultimo un sodalizio che dura ormai da più di quarant’anni. Nel mezzo anche qualche album solista e progetti meno noti ma altrettanto significativi, come The Assembly nel 1983 e la sua collaborazione techno con Martin Gore nel 2011.

Una carriera dalle mille sfaccettature ma con un unico filo conduttore: quello della ricerca costante di qualcosa di nuovo da fare. Un irrefrenabile desiderio di creare e sorprendere che è la chiave per capire “Remix/Remodel – The Vince Clarke Remixes”, una doppia raccolta che mette ordine in quasi quattro decenni di remix firmati dal musicista inglese.

I ventisei brani inclusi nei due CD, molti dei quali mai pubblicati prima su supporto fisico, raccontano un lato del lavoro di Clarke spesso trascurato, ovvero quello del DJ specializzato in remix. Un’attività a cui lui stesso, come racconta nelle note di copertina, si è avvicinato con diffidenza. Da giovane considerava i remix poco più di un espediente commerciale, un modo per vendere due volte la stessa canzone. La scoperta che un remix può diventare un vero e proprio atto creativo, e non solo un servizio su commissione, gli ha poi fatto cambiare idea.

Vince Clarke è quindi diventato una presenza ricorrente e trasversale nel remixare artisti di ogni genere ed epoca, dal pop patinato all’elettronica più sperimentale, restando però estremamente selettivo. Ancora oggi accetta un incarico solo se sente di poter aggiungere davvero qualcosa al brano originale, in particolare a livello ritmico.

La tracklist di questa nuova compilation targata Cherry Red Records si legge come un piccolo atlante della musica britannica degli ultimi quarant’anni. Si va dagli ex colleghi Depeche Mode di “Behind The Wheel” ai Franz Ferdinand di “No You Girls”, passando per Soft Cell, Johnny Marr, Saint Etienne, Orchestral Manoeuvres in the Dark e Dido.

Il primo remix in assoluto della carriera di Vince Clarke apre idealmente la raccolta. Si tratta di “W.F.L.” degli Happy Mondays, realizzato in un solo giorno insieme al produttore Flood, in un periodo nel quale le tecniche di campionamento e i loop erano ancora una scoperta recente. Il lavoro in questione – semplice e primitivo più per caso che per scelta stilistica – ha contribuito a proiettare gli Happy Mondays, e con loro l’intero movimento baggy di Manchester, verso il mainstream.

Particolarmente significativo, per motivi personali, è invece il remix di “Almost” degli OMD, b-side di “Electricity” che un giovanissimo Clarke ascoltò nel 1979 restando folgorato dal potenziale della musica elettronica. Rimettendoci mano nel 2019, in occasione del quarantesimo anniversario del brano originale, è stato un po’ come chiudere un cerchio. Sul fronte della sua vita professionale più recente compare invece “Aftermaths”, frutto della già citata reunion in studio con l’ex compagno di band Martin Gore.

Una compilation segnata da una grande varietà di generi e registri. C’è il lato più pop di Clarke nel remix di “Issues” delle Saturdays, trasformato in un anthem dal sapore retrò. All’estremo opposto si trova la versione elettro-punk di “Isolation” di Joy Division, uno dei brani più aggressivi dell’intera collezione. Completano il quadro artisti come Future Islands, Bleachers, Fujiya & Miyagi, Blossoms, Chad Valley e A Place To Bury Strangers.

“Remix/Remodel” deve essere considerato come un vero e proprio ritratto indiretto di uno dei compositori più influenti del pop elettronico britannico, capace di lasciare la propria impronta stilistica anche quando lavora sul materiale altrui. Il corposo booklet e la tenerissima copertina, con protagonista il gatto di Clarke fotografato dallo stesso musicista, completano un progetto che si rivolge tanto ai fan di lunga data quanto a chi vuole scoprire il lato meno noto, ma non meno rilevante, della carriera di un personaggio tanto importante ma mai adeguatamente celebrato.