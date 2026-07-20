Credit: Andrew Blackstein

Ryan Adams ha purtroppo preso la decisione di annullare tutto il tour europeo incluse le tre tappe italiane di giovedì 29 ottobre 2026 al Teatro Celebrazioni di Bologna, venerdì 30 ottobre al Teatro Clerici di Brescia e sabato 31 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

«A causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, il tour europeo di Ryan Adams è stato cancellato. Ci scusiamo con tutti coloro che hanno acquistato i biglietti e non vedevano l’ora di assistere a questi concerti. Ryan sta bene e sta lavorando sodo per completare la nuova trilogia di album. Nuova musica presto in arrivo.»

Queste le modalità di richiesta del rimborso, che dovranno essere effettuate entro sabato 7 novembre 2026:

Ticketone (Bologna, Brescia, Roma): richieste di rimborso tramite link sul sito del circuito di vendita.

Vivaticket (Bologna) richieste di rimborso tramite link sul sito del circuito di vendita.

Ticketmaster (Brescia): fare riferimento alla pagina apposita per tutte le informazioni.