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I Foglights sono una nuova band composta da Eva Cord dei The Cords e Archie Ingram, alias Stone Anthem.

L’EP di debutto di 4 tracce “Nous Deux” esce il 21 agosto, mentre singolo “The Rain Felt Kind” è già disponibile.

Ovviamente quando abbiamo visto la presenza di Eva abbiamo subito pensato alle melodie solari dei The Cords (occhio che stanno lavorando al nuovo album) che tanto ci esaltano e invece eravamo proprio fuori strada. Eva ed Archie qui puntano a qualcosa di dolce, quasi sonnolento e psichedelico, tanto ipnotico quanto romanticissimo e dai colori più sbiaditi, scuri, non certo brillanti.

<a href="https://foglights.bandcamp.com/album/nous-deux">Nous Deux by Foglights</a>

A un primo ascolto, in “The Rain Felt Kind” sembra quasi di sentire Hope Sandoval che si è fatta un giro a casa di Jason Pierce e insieme hanno tirato fuori questa dolce ninna-nanna popedelica per cuori ombrosi e malinconici. Non vediamo l’ora di sentire i prossimi brani!

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Foglights: Bandcamp