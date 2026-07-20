Melissa Auf der Maur ha annunciato il suo nuovo album, “Bass Womb Room: My ’90s 4-Track Demos x Field Recordings“, che contiene demo inediti insieme a degli “interludi” creati per la sua prossima mostra fotografica ‘My ’90s Rock Photographs‘. Si tratta del suo primo lavoro musicale dopo oltre 15 anni e uscirà il 4 settembre per Envision Records. Ecco un’anteprima del nuovo brano “Skip a Beat”:

I sette demo inediti sono stati registrati dalla Auf der Maur sul suo registratore a nastro Tascam a 4 tracce nel suo studio casalingo, nel salotto di casa, negli anni ’90. I testi erano flussi di coscienza o estratti dal suo diario, mentre gli altri strumenti includevano il basso, un pedale phaser vintage Ross per chitarra e una tastiera economica. e perché il formato non è supportato.

“Ho scritto queste canzoni nel contesto della crescente pressione esercitata dall’industria musicale, guidata dalle major, su di me e sui miei colleghi affinché producessimo brani di successo patinati destinati a dominare le onde radio. Queste canzoni sono il suono della mia sperimentazione interiore e un modo per mantenere viva dentro di me la ragazza artistica di Montreal. Questi suoni rappresentano il lato tranquillo e privato della ragazza che è entrata a far parte di una grande band rock di una major americana”.

Oltre a queste registrazioni d’archivio il disco presenta otto nuovi brani prodotti da Alex Crow che faranno da colonna sonora alla prossima mostra museale di Auf der Maur, ‘My ’90s Rock Photographs’, presso l’Art Gallery of Ontario. Con oltre 200 fotografie personali, la mostra aprirà ai soci il 2 settembre e al pubblico l’8 settembre. Quest’ultima data coincide con quella di uscita del libro fotografico di 240 pagine “My ’90s Rock Photographs”.

Tracklist:

