Credit: Timo Vogt

Arriva dalla Germania uno dei nomi più interessanti tra le nuove leve dello shoegaze. Stiamo palrando degli Attic Ocean, che con soli 3 EP all’attivo, stanno delineando un percorso sonoro sempre più presonale e qualitativamente molto interessante. Non potevamo farci scappare l’occasione di scambiare due chiacchiere con Niels Baumgarten, chitarrista della formazione di Düsseldorf che ha risposto con molta cura e gentilezza alle nostre domande sul nuovo EP “I Promise I’ll Try Everyday” ma anche a tante altre curiosità che sono emerse strada facendo…

Ciao ragazzi, come state? Da dove scrivete?

Ehi, ciao ragazzi! Siamo appena tornati dal nostro primissimo concerto a Londra e ora siamo di nuovo a casa in Germania.



Sono un grande fan dello shoegaze e adoro scoprire e conoscere nuove band, ma devo ammettere che non vedo molte band tedesche farsi un nome nella scena shoegaze. Forse, però, è solo che non sto cercando con sufficiente attenzione. Potreste parlarmi un po’ della scena tedesca?

Probabilmente hai ragione. In Germania non c’è una grande scena shoegaze. Altri paesi come l’Inghilterra, l’Irlanda e gli Stati Uniti, così come alcuni paesi asiatici, sono più famosi per questo genere. Ma in Germania ci sono sicuramente alcune band shoegaze! I Telephonist e i Grima sono due gruppi che ci piacciono particolarmente. Stiamo anche cercando di riunire tutti e di organizzare concerti regolari nella nostra città natale, Düsseldorf. Penso che servano un buon rapporto tra tutti, più festival shoegaze e concerti regolari. La nostra scena è anche strettamente legata a quella shoegaze olandese. I Resplandor, i Part Garden e i L’orne sono nostri cari amici.

Ho letto che la band si è formata nel 2019, ma ha trovato la sua formazione ideale solo con l’ arrivo di Hanni nel 2021. Dopo tutti questi anni, però, la vostra discografia non include un vero e proprio album di debutto, ma solo tre EP. Mi sembra che questi tre EP abbiano chiaramentedelineato fasi diverse, con la band in continua evoluzione. Cosa ne pensate?

I primi anni degli Attic Ocean sono stati caotici: abbiamo dovuto cercare i membri giusti per la band, affrontare gli effetti della pandemia e trovare il nostro stile. La nostra cantante, Hanni, si è unita a noi alla fine del 2021. Philip è entrato a far parte della band come bassista nel 2022. Ci sembra che questo sia stato il vero punto di partenza per noi.

Hai assolutamente ragione nel dire che ogni EP segna una fase diversa. “The heavy blue and then after” rappresenta la ricerca della nostra voce. Penso che in questo EP si possano persino sentire alcune influenze post-punk che ora non abbiamo più. “Retriever” è stato un grande punto di svolta per noi. Qui avevamo trovato il nostro stile ed eravamo più sicuri di noi stessi. “I promise I’ll try everyday” è più rifinito e ci stiamo divertendo molto di più con la nostra musica, pur rimanendo molto seri riguardo ai temi trattati nell’EP. Mi piace davvero come si sia evoluta la nostra musica.

Mi colpisce il fatto che il nuovo EP sia riuscito a rendere in modo ancora più preciso e potente le melodie e i ritornelli. Negli EP precedenti vi concentravate molto sull’ atmosfera; ora la vostra scrittura riesce a mettere in luce uno stile che non esiterei a definire “pop” – ma nel senso più nobile del termine – perché si tratta di canzoni immediate che toccano l’ascoltatore in modo diretto e coerente: c’è un perfetto equilibrio tra emozione e una forma musicale ben strutturata. Cosa ne pensate?

Grazie mille! Anch’io penso che il “pop” a volte abbia una pessima reputazione. Anche se ci sono artisti pop davvero bravi e stimolanti in giro. I Sundays sono una grande fonte di ispirazione per noi. Definirei anche loro pop. I R.E.M. sono stati una band fondamentale per me durante la mia adolescenza. Anche le loro melodie sono molto pop – proprio come le nostre. Penso che le nostre melodie siano il nostro mezzo principale per trasmettere emozioni. Il pop è un ottimo veicolo per questo. Raggiunge le persone. Anche le forme musicali ben strutturate aiutano in questo senso

Forse con “Love Spells” state entrando in una dimensione davvero onirica, come se foste all’interno di un sogno: è una canzone che sembra allontanarsi dal vostro sound abituale, ma forse potrebbe invece diventare il primo passo verso nuove esplorazioni sonore. Mi sbaglio ?

“Love Spells” è stata l’ultima canzone che abbiamo scritto per l’EP, quindi sì, forse è la strada da seguire per noi nel nostro prossimo progetto. Mi piacerebbe moltissimo. Penso che sia una delle nostre canzoni migliori. D’altra parte non voglio imboccare un percorso prestabilito. Di solito siamo molto presi dal momento quando scriviamo nuove canzoni e non guardiamo troppo spesso al passato. Quindi vediamo cosa succederà.



Adoro “Sun”; mi ricorda tantissimo i classici degli anni ’90. Classici a cui avete contribuito, viste le vostre collaborazioni con Simon Scott e Mark Gardener. Come sono nate queste collaborazioni professionali? Quanto possono figure del genere contribuire alla musica di una band “emergente”?

Probabilmente non è una grande sorpresa che siamo grandi fan degli Slowdive. Penso sia qualcosa che abbiamo tutti in comune. L’EP “Retriever” è venuto meglio di quanto avessimo sperato, quindi ci siamo sentiti abbastanza sicuri da inviarlo a Simon Scott degli Slowdive e chiedergli se volesse occuparsi del mastering. Il nostro legame con i Ride e Mark Gardener è stato ancora più spontaneo. L’anno scorso siamo stati invitati a fare da gruppo spalla ai Ride in alcune delle loro date del tour tedesco. È stato un grande onore e ci siamo divertiti tantissimo. Durante questi concerti, abbiamo parlato con Mark, che si è offerto di occuparsi del mastering del nostro prossimo EP, che è diventato “I promise I’ll try everyday”. Ha fatto un lavoro brillante, conferendo all’EP un’impronta davvero distintiva. È a volte incredibile essere collegati in qualche modo a questi artisti shoegaze della prima ora e a quella generazione.

“Could It Be You” è, secondo me, una delle vostre canzoni più belle. Il contrasto tra parti morbide e parti intense mi fa venire la pelle d’oca, e la voce di Hanni sa essere così dolce. Come è nata questo piccolo gioiello?

In realtà è stata la prima canzone che abbiamo scritto per l’EP, e la prima che abbiamo scritto con la nostra nuova chitarrista, Camila. Si è unita a noi poco prima dei concerti al Ride. Ci piace molto questo contrasto tra parti morbide e parti intense. Dà alle canzoni una gamma dinamica più ampia, così la musica non diventa troppo monotona. Purtroppo, molta musica cade in questa trappola, e è qualcosa che stiamo cercando di evitare. Vogliamo rendere ogni singola canzone il più bella e memorabile possibile. Con alcuni artisti, ogni canzone suona uguale e ogni parte di ogni brano sembra identica a quella precedente.



Adoro il fatto che i vostri tre EP siano stati pubblicati anche su vinile, sempre in edizioni limitate con vinili colorati o trasparenti, come nel caso del vostro ultimo singolo. Si vede che vi piace regalare ai vostri fan qualcosa di prezioso e speciale, vero?

La maggior parte di noi ascolta i vinili a casa. I negozi di vinili sono anche un punto di riferimento quando ci esibiamo in una nuova città e di solito ce ne andiamo con un sacco di vinili sottobraccio. Mi piace molto il vinile come supporto. Ti costringe ad ascoltare attivamente. Devi scegliere la musica in modo attivo, fare un piccolo sforzo per farla suonare e, quando un lato è finito, devi

alzarti, girare il disco e ricominciare ad ascoltare. È un ottimo antidoto al modo in cui la maggior parte delle persone consuma la musica al giorno d’oggi, limitandosi ad ascoltarla su Spotify in sottofondo. Mi piace anche che la copertina del vinile sia così grande. Si può apprezzare la grafica della copertina molto di più rispetto alle piccole immagini sui servizi di streaming.

Tutti i nostri vinili sono colorati e trasparenti. Questo rende il prodotto più significativo. Sono sempre felice di tenere in mano un vinile colorato, e penso che lo siano anche la maggior parte dei nostri fan.

Adoro davvero il look che avete nella foto su Bandcamp. Non sembra proprio il tipo di look che ci si aspetterebbe da una band shoegaze…

La parte visiva è, e sarà, una parte importante degli Attic Ocean. Ovviamente, i video musicali sono qualcosa che ci interessa molto, e ci abbiamo dedicato un grande impegno. Abbiamo ora girato il nostro secondo video musicale in Giappone, intitolato “Sun”. “Glow” è un video musicale che abbiamo girato su vera pellicola analogica da 8 mm a Parigi, mentre per “Coastal” un artista locale ha creato un video in stop-motion disegnato a mano. E questi sono solo alcuni dei momenti salienti dei nostri video. Detestiamo quell’atteggiamento effimero, da Reels e TikTok, che hanno molte band. I nostri video musicali sono fatti per durare, e speriamo che tra qualche anno la gente li riveda e continui a apprezzarli. Non riesco a immaginare che nel 2030 molte persone torneranno a guardare i Reels o i TikTok del 2026 e li apprezzeranno ancora. Scattare foto interessanti della band è semplicemente un passo logico per noi. Mettono insieme il tutto, e pianificare questi servizi fotografici è di solito molto divertente.



Grazie ancora, ragazzi, per la vostra gentilezza. Due domande finali. La prima riguarda il tour: state iniziando a portare questi nuovi brani in tour? Magari verrete anche in Italia?

Ci sono molti paesi in cui ci piacerebbe esibirci. La lista è lunga. Speriamo di arrivare in Francia l’anno prossimo e anche di tornare nel Regno Unito. Il Giappone è la nostra destinazione da sogno, ma al momento sembra irraggiungibile. Personalmente, mi piacerebbe tantissimo suonare in Italia. È probabilmente uno dei miei paesi preferiti in assoluto. Ci sono stato tantissime volte. C’è anche un’ottima band shoegaze di Venezia chiamata Glazyhaze. Negli ultimi due anni circa sono diventati più famosi all’interno della comunità shoegaze e li abbiamo visti già due volte in Germania. Ci piacerebbe tantissimo suonare con loro. Penso che sarebbe un abbinamento perfetto.



L’ultima domanda riguarda i Mondiali negli Stati Uniti: siete appassionati di calcio? Le cose non sono andate molto bene per la Germania (ovviamente non dirò nulla sull’Italia!)… ve lo spettavate?

Non siamo proprio appassionati di calcio, ma abbiamo dovuto consolare alcuni dei nostri amici dopo la sconfitta della Germania. Almeno siamo contenti di non essere rimasti svegli fino a tardi per guardare la partita.