Thierry Haliniak, Casper Iskov ed E-Grand, ecco la formazione “tipo” (visto che siamo in periodo Mondiali di calcio) per il nuovo album dei My Raining Star che, rispetto la precedente album della formazione, sembra abbiano fatto un passettino indietro, temporalmente parlando. Se “Momentum” mi richiamava gli anni ”90, questo “toy club” (Too Good To Be True / Shelflife Records) invece ci rimanda al guitar-pop anni ’80.

<a href="https://myrainingstars.bandcamp.com/album/toy-club">Toy Club by My Raining Stars</a>

Un sound critallino, classico, se vogliamo (ma non per questo banale, attenzione!) e baciato dal Dio della melodia che tocca solo chi ha veramente nel cuore e non solo nella testa questo tipo di sound.

Il team parte da 9 demo registrati da Thierry per confezionare un disco compatto e piacevollissimo, che ci ricorda quanto sia bello e meraviglioso ascoltare e appassionarsi a questo guitar-pop che, diciamocelo, non passerà mai di moda.

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