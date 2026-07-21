Credit: Saint aka Cassandra Antoniades

Arca annuncia i dettagli del suo nuovo album in studio, “XXXXX“, in uscita il 31 luglio per XL Recordings. A cinque anni da “*KiCk i*”, due volte candidato ai GRAMMY, e dalla successiva pentalogia “*KICK*”, la musicista, produttrice, cantante e artista visiva di origini venezuelane torna con il suo primo album in studio dopo aver concluso uno dei capitoli più ambiziosi della musica contemporanea.

In concomitanza con l’annuncio di “XXXXX”, Arca ha confermato una nuova messa in onda di Diva.Experimental: un’esperienza di livestream immersiva diretta da Daniel Sannwald e curata da Akeem Smith che verrà trasmessa il 23 luglio in diretta da Barcellona su Twitch e YouTube a partire dalle 21:30, e offrirà un primo assaggio dell’album in vista della sua uscita ufficiale. Il progetto, che comprende diverse performance dei brani dell’album in sette location distinte, sfuma i confini tra realtà, streaming, performance e allucinazione.

La copertina dell’album raffigura Arca come un’entità biomeccanica, accompagnata da due gufi, simboli di protezione e degli inferi nella mitologia greca. Proprio come la musica stessa, l’immaginario si colloca in uno spazio tra mondi in cui la trasformazione è al tempo stesso terrificante e liberatoria. In bilico tra potenziamento postumano ed emozione allo stato puro, “XXXXX” mette a nudo il mainframe. È un disco nato dall’incertezza, dalla contraddizione, dall’istinto e dalla resa: un «diventare-macchina» che porta avanti il progetto di una vita di Arca, volto a ridefinire cosa significhi essere umani sia all’interno della macchina, sia in opposizione ad essa.

“Eidolon” è il primo brano in ascolto:

“XXXXX” tracklist:

No End

Willow

Eidolon

Heart

Syncope

Raver

Clinch

Fxck

Finisher

Grip

Enraptured

Throb

Everything

Sueño