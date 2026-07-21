Chelsea Wolfe ha pubblicato il mese scorso i suoi primi brani inediti dal 2024, “The Dark” e “Death is Not the End”, e ora ha annunciato il suo nono LP. “The Dark” uscirà il 21 agosto per Loma Vista, mentre la versione in vinile seguirà il 18 settembre.

La Wolfe ha lavorato a “The Dark” con una nuova coautrice, Jennifer Decilveo, oltre al suo collaboratore abituale Ben Chisholm, e offre un nuovo assaggio intitolato “Cold”.

L’acclamata musicista e artista multidisciplinare si prepara ad affrontare un tour tra Stati Uniti ed Europa, che la vedrà protagonista anche di un’unica serata italiana: sabato 12 dicembre 2026 sarà al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), dove a precederla sul palco ci sarà la polistrumentista A. A. Williams.

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