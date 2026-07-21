Gli Holy Wave sono una di quelle band che, passo dopo passo, sembrano affinare il proprio linguaggio senza rinnegare la propria identità. “I’m DADA” è il loro lavoro più compatto e consapevole: meno interessato alla deriva psichedelica fine a sé stessa e più concentrato sul ritmo, sulla ripetizione e su una scrittura che lascia emergere inquietudini molto contemporanee.



Il titolo potrebbe suggerire un tributo all’avanguardia dadaista, ma l’album è tutt’altro che un esercizio di destrutturazione. Al contrario, è probabilmente il lavoro più ordinato della formazione texana. Dove i dischi precedenti amavano disperdersi in lunghe nuvole lisergiche, qui ogni brano sembra costruito intorno a un’idea precisa: un giro di basso, una figura ritmica, un campione elettronico, una frase melodica destinata a ripetersi.

Credit : James Oswald

È una psichedelia che ha imparato qualcosa dalla musica elettronica. Le chitarre continuano a galleggiare ma il motore dell’album è il ritmo. Ci sono loop che ricordano il krautrock, pulsazioni dub e un gusto quasi trip-hop nel modo in cui gli spazi vengono lasciati respirare. L’impressione è che gli Holy Wave abbiano sostituito il viaggio cosmico con qualcosa di molto più terrestre.

La psichedelia degli Holy Wave non guarda più necessariamente alle stelle: guarda alle crepe della quotidianità.

Le voci rimangono volutamente sfocate, quasi sommerse, mentre gli strumenti costruiscono una tensione che non esplode mai davvero.



L’intero album vive di questa sottrazione. Anche quando il gruppo aumenta la densità sonora, evita accuratamente il climax. Ogni volta che sembra sul punto di spalancare le porte della distorsione, sceglie invece di continuare a girare su sé stesso. È una scelta estetica che può spiazzare chi cerca il consueto crescendo psichedelico, ma che finisce per diventare la vera forza del disco.

“US 54″ apre il viaggio. Il basso procede con una cadenza krautrock, mentre le chitarre non cercano mai il climax: preferiscono descrivere il paesaggio che scorre fuori dal finestrino.



“s33.u.in/HAL” ha un titolo che sembra quello di un file corrotto o di un messaggio digitale.

Ed è proprio questo il suo fascino. Il pezzo vive di piccoli loop elettronici, voci filtrate e chitarre che sembrano provenire da un vecchio nastro magnetico. Qui gli Holy Wave ricordano tanto gli Stereolab quanto certo post-rock minimale.

“happy song” è pop psichedelico ridotto all’essenziale. Dove i Beach Boys incontrano i Can.

L’apparente semplicità nasconde un lavoro enorme sugli incastri ritmici.



“first DAE” è uno dei momenti più contemplativi. Il momento di passaggio tra il lato più pop del disco e quello più meditativo.

“lull” ricorda certe produzioni ambient degli anni Ottanta.



“i’m DADA” rappresenta il manifesto poetico dell’opera. Essere Dada significa forse accettare che il senso nasca proprio dalla sua continua dissoluzione. Musicalmente è uno dei pezzi meglio costruiti della loro carriera recente: basso elastico, batteria asciutta, chitarre circolari e una tensione che cresce senza bisogno di esplodere. Anche il testo, ispirato all’esperienza della paternità, aggiunge un’insolita dimensione intima a un impianto sonoro così ipnotico.



“unison” è il momento più motorik. La batteria procede come un motore perfettamente regolato.

Le melodie entrano una sopra l’altra fino a creare una sensazione di movimento costante.



Con “to the other” c’è un senso di riconciliazione. Come se tutto il viaggio precedente fosse stato necessario per poter finalmente guardare “l’altro”.

“dewey’s dirge” è uno splendido finale.

Le chitarre si allungano come nebbia. Il tempo sembra fermarsi.



Come accade nei migliori dischi psichedelici, non c’è una fine ma soltanto una dissolvenza.

La grande forza degli Holy Wave è proprio questa capacità di abitare una zona liminale: tra passato e futuro, tra analogico e digitale, tra canzone pop e improvvisazione psichedelica.

