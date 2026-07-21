Neache il tempo di metabolizzare l’annuncio di Lisa Gerrard di essere fuori dal progetto Dead Can Dance (che la vedeva protagonista dal 1981) che già Brendan Perry, unico titolare del marchio ora, sforna un nuovo brano, “The Cicadas”.

<a href="https://deadcandance.bandcamp.com/album/the-cicadas">The Cicadas by Dead Can Dance</a>

Le note stampa ci dicono che il brano trae ispirazione dall’antico mito della creazione narrato da Platone nel “Fedro”. Mentre si riposano alle porte di Atene, Socrate e Fedro vengono circondati da un fragoroso coro di cicale. Socrate racconta che un tempo quegli insetti erano uomini che amavano così tanto cantare da continuare a farlo fino alla morte, dimenticandosi di mangiare, e che furono poi reincarnati dalle Muse. Nel racconto di Platone, Socrate descrive le cicale come messaggeri segreti delle Muse. La storia narra che questi uomini esistessero già prima della nascita delle Muse, ma quando la musica fu finalmente creata, ne rimasero così rapiti da cantare senza sosta, trascurando ogni cibo e bevanda fino a morire inconsapevolmente. Come dono, le Muse trasformarono questi cantori devoti in cicale. A causa delle loro origini, le cicale non hanno bisogno di nutrirsi e trascorrono l’intera vita cantando fino al momento della morte. Dopo la morte, le cicale tornano dalle Muse per riferire quali mortali le hanno onorate sulla terra. In particolare, raccontano alle Muse quali esseri umani dedicano la propria vita alla filosofia, alla musica e al discorso divino.

Socrate utilizzò questa storia per esortare Fedro a rimanere sveglio e a dedicarsi alla discussione filosofica. Lo avvertì che, se si fossero addormentati durante il caldo pomeriggio limitandosi ad ascoltare pigramente le cicale, gli insetti li avrebbero segnalati alle Muse come uomini pigri e privi di amore per la saggezza. Tuttavia, se avessero continuato la loro ricerca della verità, avrebbero potuto ottenere un dono dagli dei.