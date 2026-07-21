Lenny Kaye monumentale chitarrista e collaboratore di Patti Smith decide a settantanove anni di pubblicare il primo vero album solista. Noto per aver compilato la seminale compilation “Nuggets”, scrittore oltre che produttore dei Microdisney e dei James, dei primi album di Suzanne Vega e Kristin Hersh e molti altri, Kaye ha parlato di un disco che potrebbe sorprendere chi lo ascolta da tempo.
“Goin’ Local” in effetti sorprende, incuriosisce per il tono spesso riflessivo, la scelta di privilegiare canzoni che raccontano l’America quotidiana e nascosta. Brani ideati con il contributo dell’immancabile Patti Smith, di Matthew Shipp al piano, Tim Carbone (Railroad Earth) al violino, John Jackson (The Jayhawks) al mandolino, David Mansfield, Lou e Julian Rogai, con Mark Sacco, Jeff Barg, Jay Dee Daugherty alla batteria, Lisa Burns dei The Lovin’ Kind ai backing vocals.
La title track con le sue chitarre ruvide e ritmate è un omaggio alla New York anni settanta tra jukebox, tirar tardi nel Lower East Side, il Metropolitan e una ragazza con la chitarra, una SG bianca in spalla, che gli cambierà la vita. L’importanza della scena, della comunità è evidente fin dalle prime battute dell’album.
“Goin’ Local” regala numerosi momenti intimi e personali come la melodica “This Love”, “If I Were You” e “Let’s Make A Memory” brani dall’impianto acustico, d’altronde molte di queste canzoni sono nate suonando proprio la chitarra classica per rispondere al bisogno di scrivere e mettere ordine nelle emozioni.
“A Friend Like You” vivida cover di Stephan Eicher, la malinconica e struggente “Be That As It May (May Day)”, “World Book Night” e “Pennsylvania Girls” continuano nella stessa ispirata e pensosa vena, la ritmata “Solstice” scritta insieme a Patti Smith prosegue lo stretto rapporto iniziato nel 1978.
“Goin’ Local” somiglia a volte agli album di Robyn Hitchcock per la ricchezza di dettagli, la profondità dei ricordi e delle storie narrate cristallina anche nei momenti più trasgressivi (“Poppy”) e intensi come “The Things You Leave Behind” (“It’s the friends you leave behind / It’s the songs you leave behind / It’s the love you leave behind“).
Particolare la storia di “Yes I Will” scritta da Larry Kusik zio di Kaye e autore dei testi di “Speak Softly Love” de “Il Padrino” e “A Time For Us”, dedicata a Andy Paley cantante dei The Sidewinders tristemente scomparso prima di completarne l’arrangiamento. Tempo di bilanci dunque per Lenny Kaye che realizza un disco raffinato e coinvolgente sul tempo che passa, perso e ritrovato.