Lenny Kaye monumentale chitarrista e collaboratore di Patti Smith decide a settantanove anni di pubblicare il primo vero album solista. Noto per aver compilato la seminale compilation “Nuggets”, scrittore oltre che produttore dei Microdisney e dei James, dei primi album di Suzanne Vega e Kristin Hersh e molti altri, Kaye ha parlato di un disco che potrebbe sorprendere chi lo ascolta da tempo.

Credit: Bob Gruen

“Goin’ Local” in effetti sorprende, incuriosisce per il tono spesso riflessivo, la scelta di privilegiare canzoni che raccontano l’America quotidiana e nascosta. Brani ideati con il contributo dell’immancabile Patti Smith, di Matthew Shipp al piano, Tim Carbone (Railroad Earth) al violino, John Jackson (The Jayhawks) al mandolino, David Mansfield, Lou e Julian Rogai, con Mark Sacco, Jeff Barg, Jay Dee Daugherty alla batteria, Lisa Burns dei The Lovin’ Kind ai backing vocals.

La title track con le sue chitarre ruvide e ritmate è un omaggio alla New York anni settanta tra jukebox, tirar tardi nel Lower East Side, il Metropolitan e una ragazza con la chitarra, una SG bianca in spalla, che gli cambierà la vita. L’importanza della scena, della comunità è evidente fin dalle prime battute dell’album.

“Goin’ Local” regala numerosi momenti intimi e personali come la melodica “This Love”, “If I Were You” e “Let’s Make A Memory” brani dall’impianto acustico, d’altronde molte di queste canzoni sono nate suonando proprio la chitarra classica per rispondere al bisogno di scrivere e mettere ordine nelle emozioni.

“A Friend Like You” vivida cover di Stephan Eicher, la malinconica e struggente “Be That As It May (May Day)”, “World Book Night” e “Pennsylvania Girls” continuano nella stessa ispirata e pensosa vena, la ritmata “Solstice” scritta insieme a Patti Smith prosegue lo stretto rapporto iniziato nel 1978.

“Goin’ Local” somiglia a volte agli album di Robyn Hitchcock per la ricchezza di dettagli, la profondità dei ricordi e delle storie narrate cristallina anche nei momenti più trasgressivi (“Poppy”) e intensi come “The Things You Leave Behind” (“It’s the friends you leave behind / It’s the songs you leave behind / It’s the love you leave behind“).

Particolare la storia di “Yes I Will” scritta da Larry Kusik zio di Kaye e autore dei testi di “Speak Softly Love” de “Il Padrino” e “A Time For Us”, dedicata a Andy Paley cantante dei The Sidewinders tristemente scomparso prima di completarne l’arrangiamento. Tempo di bilanci dunque per Lenny Kaye che realizza un disco raffinato e coinvolgente sul tempo che passa, perso e ritrovato.