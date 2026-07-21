Il nuovo album di Luke Haines è frutto di un lavoro svolto in quasi totale autonomia, lontano da ogni possibile distrazione del mondo moderno. Una fuga dalla realtà che, nelle quattordici tracce di “Izzy Wizzy Let’s Get Bizzy”, si trasforma in un tuffo nel mondo magico modellato dai programmi per l’infanzia (e non solo) della televisione inglese degli anni ’70.

Credit: Bandcamp

L’ex voce degli Auteurs cede al fascino di una nostalgia fatta di melodie semplici ma bizzarre; canzoni di puro pop psichedelico, con sfumature rock e folk vecchio stile, che si sviluppano come fossero filastrocche imbevute di acido lisergico, col contorno di flauti e percussioni.

Haines ammalia l’ascoltatore con brani stravaganti ma mai eccessivi, figli di un’attitudine minimal e lo-fi che funziona a meraviglia in un contesto nel quale la fantasia si fa mezzo per evocare tempi lontani – come quelli della sua infanzia – o per dar nuova forma agli universi di totale finzione che erano alla base dei cartoni animati e dei programmi che hanno ispirato “Izzy Wizzy Let’s Get Bizzy”.

Con una voce roca e ruvida, il più delle volte ridotta a un sussurro poco rassicurante, Haines si reinventa menestrello su di giri in una terra folle e incantata, popolata di simpatici mostri stravolti dalle droghe e da suoni che sembrano provenire da altre dimensioni. Tutto ciò semplicemente sfruttando la forza cruda dei synth e della chitarra acustica – protagonista assoluta in questo bell’omaggio alla psichedelia più colorata e “acida”, britannica fino al midollo.