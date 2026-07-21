Credit: Siem van Woerkom

Saranno ben quattro le date estive nel nostro paese degli olandesi Iguana Death Cult.

La band post-punk di stanza a Rotterdam presenterà il suo quarto LP, “Guns Out”, uscito lo scorso aprile per la Greenway Records, indie-label di NYC.

Nati nel 2014 come gruppo di amici che vogliono suonare il rock’n’roll negli scantinati della città olandese, e diventati ben presto la next big thing olandese, infilando, tra le altre cose, spalleggiate a sua maestà Jack White ed una calata trionfale al SXSW di Austin, Texas, la mecca della musica indipendente planetaria, attirando l’attenzione dell’etichetta di culto Innovative Leisure, che nel 2023 ha licenziato il loro terzo album “echo palace“. Partiti con un ruvido e diretto garage-rock, negli anni gli IDC, complici anche svariati cambi di formazione, si sono evoluti incorporando nel suono svariate influenze, ibridandolo con il post rock, la new wave, l’alt-funk ed echi psych, fino ad ottenere un’amalgama unica e fortemente riconoscibile. Quel mischione caldo ed eccitante che non vediamo letteralmente l’ora di vedere esplodere dal vivo!

Gli appuntamenti con la divertente formazione dei Paesi Bassi sono previsti per venerdì 31 luglio alla Ca’ Bottona di Costermano Sul Garda (VR), per sabato 1° agosto all’Arcella Bella di Padova (presso il Parco Milcovich), per domenica 2 al San Marino International Arts Festival di Città di San Marino (al Campo Bruno Reffi) e per venerdì 14 alle Antiche Terme Romane di Fordongianus (OR) all’interno dell‘Upside Down Fest.

Le prime date saranno a entrata gratuita, mentre i biglietti per il live sardo si possono trovare, al costo di 25 € + d.p., su ‘Xceed.me‘.