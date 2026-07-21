Viaggiano che è un piacere i So, Reverie in questo nuovo singolo che anticipa il loro imminente EP. “Separate Minds” profuma di anni ’80, profuma di The Cult ed Echo and The Bunnymen ed è capace di richiamare alla mente tanto il l post-punk degli anni ’80 quanto lo shoegaze degli anni ’90. Un trionfo melodico e una botta di energia che sprigiona da ogni nota, con questo giro chitarristico epico e trascinante.

I So, Reverie sono un duo emergente composto da Andy Power (chitarra/voce) e Cain Garcia (chitarra/batteria), che propone una visione nuova e accattivante di post-punk e shoegaze attraverso la lente delle loro radici liverpooliane.

Dalla loro formazione nel 2023 nella loro città natale, Liverpool, il duo ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Close My Eyes” e “Runaway”. Ora l’ EP sta per arrivare e questa nuova anticipazione ci esalta non poco!

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