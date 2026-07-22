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“Who lives another day?“, si chiedevano i Pixies nella splendida “Catfish Kate”. Una domanda che è molto più di un verso: è un principio di resistenza. Perché, alla fine, è davvero l’unica cosa che farà la differenza. Continuare. Non arrendersi. Restare fedeli alla propria attitudine anche quando tutto sembra suggerire il contrario. Proseguire con ostinazione, con quella determinazione quasi ostile che appartiene a chi non accetta di trasformarsi in una replica sbiadita di ciò che è già stato.

Catfish Kate, Pixies

Anche quando qualcuno storce il naso. Quando arrivano le battute, le ironie sul tempo che passa, sui capelli che imbiancano, sui passi che rallentano, sulle passioni che, secondo molti, avrebbero dovuto esaurirsi insieme all’adolescenza o alla giovinezza. Come se esistesse un’età oltre la quale fosse vietato continuare a cercare musica nuova, emozioni nuove, linguaggi ancora inesplorati.

Filmstar, Suede

La verità è che, a molte persone, infastidisce tutto ciò che cresce fuori dai loro rassegnati giardini di malinconia e depressione. Hanno costruito piccoli recinti di pregiudizio dove continuano a far risuonare sempre gli stessi dischi, convinti che il meglio sia già stato inciso decenni fa. Per loro il presente è un territorio sterile, incapace di generare stupore; un luogo dove non vale più la pena rischiare una scoperta, inseguire una band sconosciuta, lasciarsi sorprendere da un suono che non ha ancora trovato una definizione. Preferiscono il conforto della nostalgia al pericolo della ricerca.

Celebrated Summer, Hüsker Dü

Eppure la musica non è mai stata un museo. È una strada aperta, un incidente fortunato, un errore che diventa rivelazione.

Soprattutto per coloro che credono nelle stelle del cinema raccontate dai Suede in “Filmstar”, appoggiati al bancone di un bar mentre il bicchiere riflette un volto che continua a cercare qualcosa oltre il proprio riflesso. I pensieri si disperdono in direzioni divergenti, inseguono l’ostinata convinzione che ci sia ancora un’altra storia da vivere, un’altra canzone capace di cambiare il ritmo di una giornata. Le domande si accumulano davanti all’ennesimo drink, e ogni sorso sembra avvicinare quella stagione immaginaria evocata dagli Hüsker Dü in “Celebrated Summer”: un’estate fatta di gruppi ignoti, di ritmiche essenziali, di concerti minuscoli, di chitarre distorte che sembravano parlare soltanto a noi. Un tempo in cui parole d’amore e di rabbia si mescolavano nell’aria come polline, posandosi leggere sulle nostre infatuazioni più fragili e sui sogni che non avevano ancora imparato a chiedere il permesso per esistere.

I’m Scum, IDLES

Poi, inevitabilmente, la realtà torna a bussare.

Affiorano tutte le cose che gli IDLES gridano in “I’m Scum”. I fascismi che cambiano volto, ma non sostanza. I salari minimi di lavori che consumano le nostre giornate. I quartieri dimenticati. Le sirene della polizia. Il rumore incessante di una politica che, troppo spesso, sostituisce la vita invece di migliorarla. Le patrie usate come slogan. I tiranni, grandi o piccoli, che pretendono di decidere perfino il modo in cui dobbiamo respirare. Eppure proprio lì, dentro quel caos, la musica suggerisce un’altra possibilità. Smettere di restare soli. Metterci insieme.

Default, Django Django

Diventare, uno dopo l’altro, quella valanga capace di travolgere arroganza, prepotenza e sopraffazione. Non più semplici ingranaggi della macchina raccontata dai Django Django in “Default”, ma mani che imparano, finalmente, a disinnescarla. Perché c’è sempre qualcuno che prova a decidere quando mettere in pausa il nastro. Quando abbassare il volume. Quando dichiarare conclusa una stagione della vita. Ma esiste anche chi si ostina a fare l’esatto contrario. Chi alza il volume fino a trasformarlo in una forma di ribellione. Chi prende il controllo della scena, della scaletta, della playlist con cui attraversare le lunghe notti di un sognatore insonne.

Daysleeper, R.E.M.

Ed è allora che “Daysleeper” dei R.E.M. arriva come una luce obliqua. Confonde le regole, scioglie le lacrime dentro la caffeina scura di un’altra notte senza sonno, sfida quella forza di gravità invisibile che, ogni giorno, tenta di trascinarci verso il basso. Ogni nota sembra trovare il percorso esatto per raggiungere il luogo in cui desideravamo custodirla: quel silenzio denso che abita una stanza quando il resto del mondo si è finalmente spento. Lì, nel cuore di quel silenzio, anche la malinconia degli Smiths in “That Joke Isn’t Funny Anymore” smette di essere un naufragio inevitabile. La sua alta marea continua a salire, certo, ma non ci travolge più. Non questa volta. Perché ci sono notti in cui una playlist è molto più di una successione di canzoni. È una dichiarazione di appartenenza. È il modo in cui scegliamo di restare vivi, curiosi, irriducibili. È la prova che esiste ancora un presente da ascoltare, un futuro da immaginare e un’altra giornata da attraversare. E forse era proprio questo che i Pixies volevano dirci fin dall’inizio: vivere un altro giorno non significa soltanto sopravvivere. Significa continuare ad avere il coraggio di premere ancora una volta “play”.