Credit: Trevor Naud

Il settimo LP dei Protomartyr si chiamerà “Hotel Usona” e vedrà la luce il prossimo 25 settembre, via Domino Recording Company, a distanza di poco più di tre anni dal precedente, “Formal Growth In The Desert“.

Il disco è stato registrato con il celebre produttore Dave Fridmann (Sleater-Kinney, MGMT, The Flaming Lips) ai Tarbox Road Studios di NYC ed esplora le inquietudini e le crisi del mondo contemporaneo. È un lavoro intenso e impegnativo, pensato più per far riflettere che per un ascolto leggero.

Dal punto di vista musicale, il chitarrista Greg Ahee amplia il suono della band introducendo influenze mediorientali ed elementi della musica “exotica” degli anni ’50, creando un equilibrio tra tensione e bellezza. La produzione di Dave Fridmann rende il disco ancora più potente e coinvolgente, con la partecipazione del figlio Jon Fridmann agli ottoni. Secondo la presentazione, “Hotel Usona” rappresenta uno dei lavori più ambiziosi e incisivi dei Protomartyr, tanto da ricevere l’apprezzamento di Iggy Pop.

Insieme all’annuncio arriva anche un nuovo singolo, “Sounds We Cannot Hear”, accompagnato da un video diretto da Danny Scharar e Harry Mayersohn.

La band post-punk di Detroit ha inoltre annunciato un tour europeo a supporto della nuova release previsto per il prossimo febbraio, che purtroppo non passerà dall’Italia.

“Hotel Usona” Tracklist:

1. The Old Hotel

2. Sounds We Cannot Hear

3. Converts

4. Exalted Eagles

5. The Knife Dream

6. Feed The Sewer

7. Lavender – Gospel

8. Third Country

9. Checking Out