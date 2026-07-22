Credits: Pippo Moscati

Ruvida, intima, concreta ma anche incredibilmente spirituale: questa è Giulia Covitto, in arte Jungle Julia, affascinante e poliedrica scoperta del più recente panorama alternativo italiano. Un incontro con la musica partito fin da piccola, sospeso tra le atmosfere della Maremma e la religione, in un approccio estremamente viscerale e coinvolto. Ma anche molto spontaneo, per quanto la sua identità musicale si fondi su innumerevoli influenze e riferimenti culturali, che spaziano da PJ Harvey a Jean-Jacques Rousseau.

Il suo disco d’esordio, prossimo all’uscita, si prospetta un progetto interessante, suddiviso in tre EP, tre macro capitoli che esplorano le diverse fasi dell’animo umano: l’abbandono al proprio lato oscuro di “Vespro”, la sospensione astratta tra sogno e risveglio di “Lode”, e infine il viaggio trasformativo di “Ora Nona”, che può coinvolgere tanto l’individuo quanto la comunità.

Con un sound che mescola l’energia cruda del rock e l’intensità emotiva del blues, e testi che riescono a mostrare il mondo interiore della cantante alla perfezione, Jungle Julia si sta pian piano imponendo come un’artista che fa coincidere corpo ed emotività.

Attualmente in giro per l’Italia con il suo “Lode al Tour 2026”, l’abbiamo incontrata per fare un tuffo nel suo mondo, esplorando l’imprevedibilità della dimensione live e l’onestà della sua essenza artistica.

Sei cresciuta in Maremma, ma anche all’interno della comunità del Cammino Neocatecumenale. Conosco diverse persone di questa comunità e le vedo sempre molto immerse nella musica, seppur tra canti perlopiù religiosi, pertanto mi chiedevo: come ti ha influenzata questo ambiente, nel modo in cui ti esprimi musicalmente?

La figata del Cammino dal punto di vista musicale è che non ci sono i classici canti da parrocchia che senti la domenica a messa, anzi. Sono canti assurdi, molto particolari. I fondatori del Cammino sono Carmen e Kiko, che suona la chitarra, tant’è che nei canti senti tantissima influenza spagnola (dato che il movimento è nato in Spagna). Anche i testi sono super originali, la maggior parte li ha scritti lui riprendendo i concetti biblici, ma non sembrano canti di chiesa, sono una bomba! In più, avendo questa forte influenza spagnola, si suonano tantissimo i bongos. Io invece suonavo i legnetti, ma in generale è sempre stata una musica molto partecipata.

C’è una parte della comunità, i “cantori”, che si occupa del canto, ma fanno partecipare tantissimo anche i bambini. Fin da piccolo ti mettono a suonare il triangolo, i legnetti, i tamburi o il cembalo: è tutto molto attivo, e penso che questa cosa mi abbia influenzata moltissimo, in qualche modo è stato il mio primo palco. Ricordo che quando andavo a cantare all’ambone avevo un po’ la strizza da palco, quindi è stata una bella palestra.

Parlando di strizza da palco, stai suonando in diverse città con il “Lode al Tour 2026”. Come senti la differenza tra suonare in studio e suonare dal vivo? C’è qualche brano che ti entusiasma di più in versione live?

Dei brani che vedo che fanno più colpo e che mi piace di più suonare dal vivo (e penso che le due cose siano connesse) sicuramente c’è “Demonio”, perché mi carica tantissimo. E poi “Le Formiche”, mi piace da morire guardare le facce del pubblico. Alla fine è quasi un testo parlato, un grande dialogo, ed è bello vedere le reazioni delle persone davanti a temi a volte anche un po’ controversi.

La differenza tra fare musica in studio e suonare dal vivo è enorme, in studio il tuo obiettivo è catturare e registrare ciò che rende viva la musica. Da questo punto di vista oggi siamo fortunati, ma anche sfortunati: avendo la possibilità di fare mille take, rischi di non accorgertene e di perdere la scintilla iniziale. Cerchi in tutti i modi di far sì che quel minuscolo file mp3 comunichi effettivamente ciò che vuoi dire, che abbia un’anima; è proprio per questo motivo che a volte si decide di registrare in presa diretta. Dal vivo, invece, la cosa davvero intrigante è che ci saranno sempre delle imperfezioni. Ci sono dinamiche che non hai calcolato o che non puoi controllare, perché non puoi arginare la vita che scorre. Anche se prepari tutto nei minimi dettagli, non andrà mai esattamente come avevi previsto, ed è questo che amo del live rispetto allo studio: la vita, l’imperfezione, l’imprevedibilità.

Hai menzionato “Le Formiche”. Nel testo sembra quasi che tu faccia un flusso di coscienza, dicendo tutto quello che ti viene in mente. Quanto c’è effettivamente di flusso di coscienza nel brano e quanto invece è stato ragionato?

Zero flusso di coscienza, neanche una parola! È stato un lavoro enorme, ricordo che ero nel delirio, chiusa in casa per una settimana. Ero rimasta molto colpita da uno spettacolo teatrale all’Angelo Mai di Alexia, una bravissima attrice di Roma, basato sull’”Émile” di Rousseau. Da lì ho deciso di leggermi il libro (che è un bel volume), molti dei concetti del brano sono ripresi proprio da lì. Rousseau inizia il suo discorso chiedendosi cosa ci unisce e ci fa dipendere dagli altri, in senso quasi critico. Dice che non ci saremmo mai uniti in società se non avessimo avuto bisogno l’uno dell’altro, parla delle “comuni miserie” che ci costringono a stare uniti.

Poi analizza le differenze tra i bambini cresciuti in campagna e quelli in città, essendo molto critico su questi ultimi. In quel periodo stavo studiando anche Giovanni Truppi e ascoltavo tantissimo il suo “Poesia e civiltà”, oltre a “Storia di un impiegato” di De André. Ci sono tantissime influenze dentro “Le formiche”, inizialmente il brano durava sei minuti! Manca tutta la parte in cui noi esseri umani ci trasferiamo nelle grotte, iniziamo a scavare, creiamo la proprietà privata e affrontiamo altri concetti più politici. Nell’album, però, il brano verrà ripreso nella sua forma completa, sarà un po’ il mio testamento.

“Todo modo” è stata scritta circa tre anni fa. Come mai vede la luce solo adesso? L’hai dovuta “liberare” o era sempre stato questo il piano?

I figli vanno accuditi bene, semplicemente questo. In generale, le canzoni di questo album sono il frutto degli ultimi tre anni, hanno avuto una lunga lavorazione: inizialmente le ho scritte chitarra e voce, poi ho iniziato la pre-produzione con il mio amico Matteo Cantagalli e le abbiamo registrate in presa diretta. Poi è subentrato Tommaso Colliva (alla produzione) e le abbiamo smontate e riregistrate. È stato un lavoro lunghissimo, ma l’ho sempre pensata all’interno di questo primo album, non l’ho ripescata per l’occasione ma faceva proprio parte del percorso. È il processo naturale di vita di un brano.

Proprio il testo di “Todo modo” ti fa apparire come un’eterna nomade, come se il tuo percorso musicale fosse sempre in divenire. Non hai un punto d’arrivo o un genere fisso, è un’impressione corretta?

Assolutamente sì. Io non mi sento una cosa precisa, un genere o uno stile, ma tante cose diverse. In un modo o nell’altro, tutto quello che ascoltiamo, leggiamo e viviamo ci influenza. La divisione del progetto in tre capitoli serve proprio a evidenziare questo, che sono questa cosa qua, ma sono anche quest’altra. E, devo dire, mi piace essere così. Il filo conduttore restano i testi e la voce, ma i mondi musicali sono diversi tra loro per la voglia di sperimentare. “Todo modo”, in particolare, è il brano su cui ho lavorato di più a livello armonico, su quali accordi utilizzare. Il testo, pur essendo molto fluido, ha in realtà una densità di parole minore rispetto agli altri.

Passiamo alla parte visuale della tua identità artistica. Ho notato che nei tuoi video c’è un immaginario molto surrealista, in più sei accreditata per l’art direction. Quanto ti ritrovi in questa dimensione visiva e da dove nasce questa ispirazione?

Musica e aspetto visivo per me vanno di pari passo. Ho tantissime idee visuali e tutto quello che esce è frutto di idee mie che poi sviluppo con i professionisti che lavorano con me. Per i video di “Al buio” e “Il sonno” (la parte onirica) con Andrea Ciulu abbiamo deciso di sperimentare l’intelligenza artificiale. L’obiettivo non era ricreare la realtà, ma fare qualcosa di totalmente al di fuori di essa, cose che nella realtà non avrei mai potuto girare. Non c’è una trama vera e propria, ma una forte ricerca estetica.

La cosa figa che spesso hanno gli artisti è il gusto, sanno scegliere bene cosa è bello e cosa no. E beh, con molta umiltà, credo che questo valga anche per me, dopotutto metto tantissimo delle mie idee sia nel montaggio sia in ciò che voglio comunicare. Monto dall’inizio alla fine con i registi (come con Andrea o con Giulia Muccio per “Carne” e “Demonio”). È sempre una co-scrittura visiva. L’ispirazione deriva in gran parte dai libri, quando leggo mi piace tantissimo immaginare visivamente le stanze, i movimenti, le scene. E poi i film: fin dall’inizio mi ha molto influenzata il mondo pulp, Tarantino, o pellicole come “Natural Born Killers”. Pesco un po’ ovunque, seguendo la mia curiosità e il mio gusto.