Credit: Enrico Savi

Sicuramente fiore all’occhiello dell’edizione di quest’anno, sono proprio i Two Door Cinema Club, per la cosiddetta quota alternativa, che non manca mai nel bill di Teneramente a Gardone Riviera. Ma, al di là dei gusti, è l’eccezionalità del loro passaggio nel nostro paese, perché, nonostante una certa celebrità acquisita, quantomeno, in UK, dalle nostre parti non passano praticamente mai (l’ultima volta, se non erro, fu, addirittura, nel 2012 per promuovere il sophomore “Beacon“). E come dire, la storicità e appunto l’eccezionalità di una manifestazione, di una rassegna, si misura proprio tramite l’occasione di portare artisti, che difficilmente si potrebbero ascoltare. E’ successo, per dire, lo scorso anno con Matt Johnson e i suoi The The, ma anche Bill Callahan (altro artista in agenda la scorsa estate) è piuttosto restio a farsi vedere. Ma le quindici edizioni di Teneramente sono piene zeppe di proposte in quest’ottica.

L’ensemble irlandese è in tour in Italia, per un paio di concerti (dopo Gardone Riviera, tappa anche a Roma) per celebrare il folgorante esordio a poco più di quindici anni dalla sua release, infatti “Tourist History” usciva proprio nel 2010, quindi, come spesso capita, ad un anniversario temporale non indifferente, c’è il desiderio di ri-promuovere o semplicemente celebrare, appunto, del materiale tanto fortunato, che ha costituito fondamenta per una stessa carriera, poi, come detto sopra, diventata imponente, tanto da regalare ai Two Door Cinema Club posizioni di vertice nelle varie line up dei prestigiosi festival britannici. Non sempre sono riusciti nell’intento di continuare sul segmento tracciato dal debutto, anche se si trovano comunque brani, recuperati anche per stasera, di una certo livello, sempre ben arrangiati e prodotti, sulla falsa riga di reference americane, come Modest Mouse, o i desaparecidos per il suolo italiano Death Cab For Cutie, con i quali condividono ancora di più una certa somiglianza, soprattutto per il tono vocale molto avvicinabile a quello di Ben Gibbard.

Il celebrato debutto risulta davvero essere avvincente anche a distanza di anni, perché fa parte di quelle opere, che permettono di racchiudere in sé tanto materiale accumulato negli anni precedenti all’approdo in discografia, la probabile possibilità di scegliere tra un campionario notevole, quindi avere un susseguirsi di tracce perfette, tradotto non c’è un riempitivo e non si salta nulla.

Onore di aprire la serata a Generic Animal, artista di casa Tempesta (per chi ancora non la conoscesse storica label fondata e diretta dai tre allegri ragazzi morti), annunciato un pò all’ultimo in apertura appunto, si presenta in solitaria per una manciata di canzoni chitarra e voce, già quasi dieci anni di carriera per Luca Galizia, debutto, il suo, che catturò non poche attenzioni ai tempi, per questa naturale capacità di mescolare diversi generi confluiti in un pop obliquo e sincero, quanto moderno.

Suona mezz’ora, applausi meritati ma anche sing-a-long di supporters qui anche per lui. Subito dopo sale in cattedra il collettivo irlandese per un concerto bellissimo, un singolo dietro l’altro, una scrittura di genere eccellente. Dopo circa una quarantina di minuti, un temporale minaccioso si fa sentire, e conseguente situazione magistralmente gestita dall’organizzazione stessa che ci manda al riparo per un pausa doverosa, una mezz’ora buona, al fine di recuperare tutte le condizioni di sicurezza per riprendere lo show, sembra banale, ma non è mai facile gestire inconvenienti del genere. Così è stato, 22,45 circa va in scena una sorta di secondo atto, non è cambiato nulla, solita verve dell’ensemble capitanato da Alex Trimble. Avendoli visti, comprendo ancora di più lo status e una certa celebrità raggiunta nel Regno Unito, sicuramente in Italia non hanno quel meritatissimo feedback, ma, stasera, c’è comunque un bel colpo d’occhio, con un pubblico calorosissimo, tutti al loro posto, ma rigorosamente in piedi, per un sound troppo coinvolgente per rimanere indifferenti.

E come detto sopra una setlist piena zeppa di canzoni, praticamente tutti singoli, sicuramente quelli dal celebrato debutto, eseguito per intero appunto nella prima parte del set, annoverabile, senza paura, tra i masterpiece di genere, ma anche brani di repertorio pescati random dai successivi dischi, la travolgente “Are you ready? (Wreck)” ne è la prova, “Sun” o la stessa “Lucky” estratta dall’ultima release, quel “Keep on smiling” pubblicato nel 2022.

Eleganti, precisi, compiuti, e pure sottovalutati, in unica parola: bravissimi!