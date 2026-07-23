Accantonata la felice esperienza a nome Osso Sacro (con cui si aggiudicarono nel 2023 il prestigioso premio “Andrea Parodi”) i fratelli Corrado e Carlo Ciervo si sono ritrovati in un nuovo progetto condiviso ugualmente affascinante e carico di significati.

Il duo sannita, rinominatosi TekCiervo, ha esordito mirabilmente non smarrendo il fulcro della propria ricerca artistica e culturale.

Con l’album “YDLAM” (acronimo che sta per Ymde Dandayde Lenol Mulugol, vale a dire “il canto che protegge le genti dallo svanire”) infatti sono riusciti a fondere, mediante un tessuto sonoro debitore della migliore world music, suggestioni antiche e moderne, strumenti classici e campionatori, fino a comporre un mosaico ricchissimo di colori e di strati, in grado di abbracciare l’ascoltatore.

“MonteLoura”, traccia posta saggiamente in apertura di scaletta, funge da magnifico biglietto da visita con i suoi ritmi coinvolgenti, altre volte invece si punta su elementi evocativi, come nella magnetica “Hoydol”, mentre “Concetta Deluxe” sin dal titolo cerca un ponte riconoscibile col passato, grazie al sampling del canto della grande Concetta Barra.

Contribuiscono al disco le voci di Alpha Oumar Baldè e Boubacar Diallo, la batteria di Carlo Corso e gli interventi di Giuseppe Tomaciello alle percussioni.

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