credit: Magda Kuca

Dhani Harrison, figlio di George Harrison, e il produttore Nigel Godrich hanno formato un nuovo duo chiamato “Dragonflies“, che pubblicherà l’album omonimo il 18 settembre per Dark Horse Records/BMG. “Slower” è il primo assaggio:

“Ha idee molto precise su ciò che vuole sentire, e per me è una lezione di umiltà“, dice Harrison sul suo compagno di band e Godrich, parlando del loro rapporto creativo, ha aggiunto: “È come se una persona lanciasse qualcosa in aria e l’altra la prendesse al volo“.



Harrison ha suonato la chitarra e cantato in “Dragonflies”, mentre Godrich si è occupato della produzione. L’album vede anche la partecipazione alle percussioni di Joey Waronker, compagno di band di Godrich negli Ultraísta, e gli arrangiamenti per archi di David Campbell.

Harrison e Godrich hanno iniziato a collaborare dopo che Harrison contattò Godrich durante l’isolamento dovuto alla pandemia per chiedergli consiglio su quello che sarebbe poi diventato “Innerstanding”. Quella prima conversazione ha portato infine a un’altra domanda: perché non provare a creare qualcosa insieme? Godrich ha invitato Harrison nel suo studio di Brixton, dove i due hanno iniziato a comporre brani partendo da loop su nastro, lavorando in modo rapido e istintivo.

Tracklist:



Slower

Setting Sun

Straight Line

Heart Or Head

Ophelia

The Weight

In Between

End Of World