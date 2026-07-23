Credit: Donald Milne

I Teenage Fanclub pubblicheranno il loro tredicesimo LP, “Do Not Dare To Dream“, il prossimo 9 ottobre via Merge Records.

Il nuovo album conferma l’evoluzione dell’inconfondibile intreccio di chitarre melodiche, armonie calde e scrittura introspettiva che da sempre contraddistingue il sound della formazione scozzese e arriva dopo tre anni dal precedente, “Nothing Lasts Forever“.

In tutto il nuovo album, i Teenage Fanclub bilanciano lirismo introspettivo e arrangiamenti ricchi, frutto di decenni di collaborazione. Le canzoni scorrono con naturalezza, tra trame acustiche, organi e chitarre intrecciate, creando un’atmosfera calda e immersiva. “Possiamo ancora essere allegri e ottimisti anche quando le cose non vanno benissimo“, osserva il co-frontman e chitarrista Raymond McGinley.

Registrato ai Black Bay Studio, sulla remota isola scozzese di Great Bernera, l’album cattura una band profondamente connessa al luogo e al lavoro collettivo. L’ambiente isolato ha favorito la concentrazione, ma anche un senso di meraviglia, circondati dal mare e da antiche rovine. In studio il gruppo ha sfruttato strumenti particolari come un organo Domus, ben presente in brani come “Over And Over” e vari sintetizzatori.

Accanto a Norman Blake e a McGinley, il quintetto comprende i membri di lunga data Euros Childs, Francis Macdonald e David McGowan. Dopo tanti anni insieme, i due autori principali non sentono più il bisogno di definire in anticipo arrangiamenti o strutture: preferiscono entrare in studio e lasciare che il resto della band contribuisca in modo naturale. Il risultato è una raccolta di brani che riflette la prospettiva di musicisti con una lunga storia alle spalle, registrati in un luogo che ne ha una ancora più lunga.

Il primo singolo “Day in the Sun”, accompagnato da un videoclip girato al Black Bay Studio sull’isola di Great Bernera da Donald Milne, è una meditazione melodica sul rinnovamento e sul cambio di prospettiva.

“Do Not Dear To Dream” Tracklist:

1. There Was You

2. Tomorrow People

3. Over And Over

4. Be With You Tonight

5. The Same Air

6. I Do Not Dare To Dream

7. Take Time

8. Day In The Sun

9. Somewhere To Land

10. Young And Wise