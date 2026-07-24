Gli Swans hanno reso noti i dettagli di “Newly Sentient Being“, un album che raccoglie la loro ultima esibizione del “Big Sound” (28 novembre 2025) e che rappresenta un glorioso addio a questa formazione stellare degli Swans: Michael Gira, Kristof Hahn, Dana Schechter, Larry Mullins, Phil Puleo, Christopher Pravdica e Norman Westberg. L’album sarà disponibile in un cofanetto da 4 vinili + DVD con poster, in versione doppio CD + DVD con libretto pieghevole e in formato digitale a partire dal 2 ottobre 2026 tramite Mute / Young God Records (Nord America).

“Newly Sentient Being” contiene registrazioni superbi dell’ultimo concerto degli Swans di un’era che va dal 2010 al 2025 ed è l’apoteosi di 15 anni di espressionismo sonoro cosmico, alternativamente celestiale e degradato, viscerale e trascendente. Registrato a Berlino, l’album contiene due ore e mezza di musica, tra cui una grande quantità di materiale inedito mai registrato prima, e un DVD della performance diretto da Marco Porsia e Peter Harton. “Newly Sentient Being”, come ci dicono le note stampa, è all’altezza dei migliori album degli Swans: la band chiude questo capitolo con amore e passione sfrenata.

Michael Gira stesso ci parla di questo percorso:

«Nel 2010 ho deciso di riunire la mia band, gli Swans, che anni prima avevo sciolto per frustrazione, delusione ed esaurimento. Ora vedevo una luce, una via da seguire per la musica, e ho deciso di perseguirla. Né io, né i miei collaboratori nel campo del suono avevamo idea di come le cose si sarebbero poi sviluppate, ma ci sembrava necessario e giusto, così abbiamo seguito la musica ovunque ci conducesse. Si è scoperto che c’era, e c’è tuttora, un pubblico per la nostra musica, che spesso è tutt’altro che accessibile nel senso popolare del termine, ma che si è comunque rivelata avvincente per un gruppo sempre più numeroso di persone alla ricerca del tipo di esperienza unica che abbiamo offerto. Credo che lungo il percorso abbiamo raggiunto vette davvero straordinarie, in cui la musica è diventata una bestia impetuosa, senziente e autonoma che suonava noi (e il pubblico/ascoltatore), piuttosto che il contrario. Quello era l’obiettivo fin dall’inizio: perderci nel vortice. Raggiungere le vette più alte ci ha richiesto un grande sforzo, sia fisico che psichico, ma una volta lì, non c’era nulla al mondo che potesse eguagliarlo, e sono felice che ce l’abbiamo fatta. Ora questa fase è terminata. Non c’è altro da fare, ma sembra che abbiamo concluso in bellezza con il nostro tour finale di questa (ormai tramontante) era degli Swans, e credo che queste registrazioni trasmettano le sensazioni e l’esperienza del mondo unico che abbiamo forgiato. Per la fase successiva, sto orientando gli Swans verso qualcosa con una tavolozza musicale decisamente più umile e intima, ma qui ora voglio rendere omaggio a quel gruppo di persone straordinarie, i musicisti che hanno reso realtà la nostra ultima incursione nell’etere sonoro: Norman Westberg, Dana Schechter, Phil Puleo, Larry Mullins, Kristof Hahn, Christopher Pravdica, e anch’io ero lì da qualche parte a dimenarmi.”