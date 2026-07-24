Anche quest’estate ha trovato il suo disco. Niente easy listening, sia chiaro, ma un album che scorre come un ruscello di montagna. Ci sono almeno sei autentiche gemme tra queste canzoni: “Side On”, la title track, “Remedy”, “Movin On”, “Youth” e la finale “I’m Not Enough”. Il resto dei brani è sempre superlativo.

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Fin qui pare di descrivere un disco che fa dell’armonia e della semplicità il suo marchio di fabbrica ma non è per nulla così. Il titolo “Shallow Hits” contiene già una contraddizione. Un hit dovrebbe essere qualcosa di immediato, luminoso, destinato a emergere dalla superficie; qualcosa che arriva al primo ascolto e si deposita nella memoria. Uno shallow hit, invece, è un colpo leggero, un successo di profondità apparente, una forma che sembra non voler lasciare traccia. Ma forse è proprio qui che si nasconde l’idea centrale del disco degli Ebbb: la superficie non è necessariamente superficialità.

I brani sono splendidi e godibilissimi ma non hanno fretta di arrivare. Gli Ebbb lavorano con il loro tempo, consapevoli di aver creato qualcosa di delizioso.

In un’epoca musicale dominata dall’esigenza di catturare l’attenzione nei primi secondi, Shallow Hits sembra quasi un’opera di sabotaggio. Gli Ebbb prendono gli elementi riconoscibili della musica contemporanea (il ritmo, il loop, il frammento melodico, la ripetizione) e li svuotano della loro funzione abituale. È musica che vive in una zona intermedia: troppo strutturata per essere semplice improvvisazione, troppo irregolare per diventare pop. Le tracce non si sviluppano tanto secondo una narrazione lineare, quanto attraverso piccoli spostamenti percettivi: dettagli che cambiano posizione, elementi che entrano e scompaiono, equilibri che si modificano quasi senza essere notati. Tutto sembra familiare, ma leggermente fuori posto. Un ritmo potrebbe ricordare la club culture, ma arriva deformato, come ascoltato attraverso una parete. Una melodia sembra sul punto di diventare memorabile, ma viene immediatamente spostata altrove. Un suono promette una risoluzione e invece lascia una sospensione.

Gli Ebbb evitano il virtuosismo: non c’è il desiderio di dimostrare complessità. La complessità è nascosta nella semplicità apparente. “Shallow Hits” è un disco che sembra riflettere sulla condizione dell’ascolto contemporaneo. Viviamo immersi in un flusso infinito di frammenti: canzoni interrotte, immagini fugaci, notifiche, micro-esperienze. Gli Ebbb non combattono questa frammentazione; la trasformano in forma musicale. Il loro è un mondo fatto di pezzi, ma non necessariamente un mondo incompleto. C’è qualcosa di archeologico nel modo in cui il gruppo tratta il suono. Come se scavasse tra i resti della cultura pop per recuperare piccoli oggetti dimenticati: una linea di basso, un rumore sintetico, un ritmo spezzato.

Questo album è un piccolo bellissimo paradosso: un disco che parla della superficialità usando una musica tutt’altro che superficiale.