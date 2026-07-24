Credit: Gus Black

Gli Eels hanno pubblicato “All Forgotten” e “I’m On Standby”, i nuovissimi singoli tratti dal loro prossimo album, “Cookie Happened”, atteso il 16 ottobre.

I due brani seguono il singolo “Cap In Hand” e vedono il cantante E riflettere sulla moralità e celebrare il valore inestimabile dell’amicizia.

Parlando di “All Forgotten”, Everett spiega: «L’idea che la tua esistenza possa finire può essere fonte di inquietudine o di conforto. Cerco di propendere per la visione confortante ogni volta che è possibile: per migliaia, milioni di anni non esistevi, e sia tu che il mondo stavate bene. Starai bene anche quando non esisterai più. È di questo che parlano le canzoni di successo, giusto?»

Parlando di “I’m On Standby”, dice: “Se sei fortunato, hai un amico per cui sei sempre disponibile e viceversa. Amico, ho sempre tempo per te.“