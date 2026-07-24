credit: Al Stuart

L’album di debutto storico dei Genesis del 1969, “From Genesis To Revelation“, sarà celebrato con una nuova importante serie di riedizioni, in uscita il 9 ottobre, che comprenderà un cofanetto deluxe da 4 CD/Blu-ray, un’edizione in doppio vinile e un’edizione da 2 CD remixata e rimasterizzata, tutte preparate ex novo con l’approvazione dei membri originali della band: Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips e Mike Rutherford.

Pubblicato originariamente nel marzo 1969, “From Genesis To Revelation” ha segnato l’inizio di un viaggio straordinario, il primo capitolo della storia di una band che avrebbe poi raggiunto un successo immenso e un plauso duraturo. Queste nuove edizioni offrono la presentazione più completa e rivelatrice dell’album mai realizzata fino ad oggi, rivisitando questo fondamentale lavoro degli esordi con una prospettiva nuova e una profondità senza precedenti.

Al centro di tutti i formati c’è un nuovo e potente mix stereo realizzato da Stephen W Tayler, creato ponendo una rinnovata attenzione alle esecuzioni della band e dando meno risalto agli elementi orchestrali che caratterizzavano la versione originale. Il risultato è al tempo stesso rivelatore e coinvolgente, conferendo nuova chiarezza e immediatezza all’album pur preservando lo spirito di queste straordinarie registrazioni. L’edizione in doppio vinile include anche un EP bonus da 12″ con nuovi mix di “A Winter’s Tale”, “One Eyed Hound”, “Image Blown Out” e “Visions Of Angels”, quest’ultimo inedito.

Il cofanetto include anche contenuti video esclusivi con Tony Banks, Peter Gabriel e Mike Rutherford in conversazione agli AIR Studios di Londra, mentre riflettono sull’album e commentano i nuovi mix. A completare il cofanetto c’è un libro illustrato di 68 pagine con un ampio saggio di Jon Dann, con contributi di Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips e Mike Rutherford, che colloca l’album nel suo giusto contesto storico e creativo.