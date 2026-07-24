Credit: Andy Cotterill

Oggi Johnny Marr pubblica “Ophelia”, il secondo nuovo brano tratto dal suo prossimo album in studio, “The Age Of Everything”, in uscita il 2 ottobre per BMG.

Il brano trae ispirazione dalla nobiltà e dalla forza del famoso personaggio shakespeariano e, dal punto di vista sonoro, presenta lo stesso dinamismo della sua omonima.

Parlando del brano, Johnny ha dichiarato: “Il personaggio di Ofelia è sconcertante, ma c’è una vera nobiltà e forza che mi ricordano una persona della mia vita. Così il nome mi è rimasto in mente e mi è sembrato perfetto per una canzone. Ho pensato al personaggio e ho visto parecchie somiglianze con Ofelia. Come autore, a volte capita che un titolo si adatti perfettamente alla traccia e tu decida di seguirlo. È andata bene.“

“The Age Of Everything” è il quinto album in studio di Johnny Marr. Dieci nuovi brani che lui stesso descrive come i più catartici della sua carriera. Scritti a Londra, sviluppati dal vivo durante il tour lungo la costa orientale del Nord America e registrati a Manchester, “The Age Of Everything” cattura l’energia e le tensioni della città. Tagliente, veloce e dinamico, ricco di idee e possibilità. L’uscita odierna fa seguito a “Spin”, l’urgente dichiarazione di intenti che apre “The Age Of Everything”.

