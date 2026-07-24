I Ministry hanno annunciato quello che definiscono il loro album finale, “Hate To Go (Take Out Or Delivery)“, che uscirà ad Halloween, il 30 ottobre, per Cleopatra Records. Al Jourgensen afferma: «Ne ho davvero abbastanza, cazzo. Sono orgoglioso di ciò che ho realizzato. Sono stupito dal percorso che abbiamo intrapreso, da With Sympathy a dove siamo oggi, passando per tutte le tappe intermedie. È stato un viaggio incredibile, ma sono completamente in pace con il fatto che sia finita.»

L’album vede la partecipazione dell’ex compagno di band Paul Barker nel brano di chiusura, “We’re Still Here”, mentre la formazione attuale è composta dai chitarristi Monte Pittman e Cesar Soto, dal bassista Paul D’Amour, dal tastierista John Bechdel e dal batterista Pepe Clarke Magaña.

Il primo singolo tratto dall’album è “Burned Out”:

Tracklist:

