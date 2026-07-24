Per oltre quarant’anni, gli Ozric Tentacles si sono ritagliati un universo totalmente personale. Dalle loro inizi nel circuito dei festival gratuiti del Regno Unito fino a diventare uno dei nomi di riferimento del rock sperimentale, gli Ozric hanno trascorso più di quattro decenni tracciando un percorso meravigliosamente bizzarro tra prog, space rock, electronica e molto altro, creando un mondo musicale immediatamente riconoscibile che ha ispirato generazioni di musicisti e ascoltatori.

La band ha condiviso la notizia che il suo nuovo album, “Harmonic Mind“, uscirà per l’etichetta Kscope il 18 settembre.

“Harmonic Mind”, il diciassettesimo album in studio della band, è il nuovo capitolo di questa storia in continua evoluzione. Prendendo il nome dalla struttura geometrica e dalla natura armonica dell’esistenza, l’album vede gli Ozric intrecciare ancora una volta trascinanti chitarre, ritmi intricati, lussureggianti trame di sintetizzatore e groove profondi e ipnotici in quella odissea psichedelica fluida che è diventata il loro marchio di fabbrica.

Registrato negli studi casalinghi della band prendendo gradualmente forma tra la Scozia, il Devon e infine Glastonbury, “Harmonic Mind” cattura anche qualcosa di leggermente diverso. Con la formazione completa da tour l’album, a quanto ci dicono le note stampa, possiede un’energia naturale che riflette la chimica delle esibizioni dal vivo della band, con ogni musicista che porta la propria voce all’interno della musica.

Tracklist: