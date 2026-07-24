Le canadesi Taxi Girls fanno il loro debutto sulla lunga distanza con “Static”, un album potente e compatto che viaggia veloce come un coloratissimo treno sui binari di un punk rock senza fronzoli, onesto e genuino, quasi fosse stato prodotto con l’unico scopo di divertirsi e far divertire.

Credit: Bandcamp

La band reinterpreta il genere in maniera forse non originalissima, ma sicuramente personale. Nelle tredici canzoni che compongono questo breve ma intenso lavoro trovano spazio elementi power pop, bubblegum pop e garage rock; un miscuglio di sonorità old style che conferisce all’opera un fascino quasi senza tempo, nonostante una produzione super-moderna in grado di dar ampio risalto tanto alla potenza delle chitarre, quanto alle melodie sempre e costantemente orecchiabili.

Il sound delle Taxi Girls riesce a essere al tempo stesso dolce e grezzo. Ascoltando brani come “Say It!”, “Auto Hysterics” e “Kill Your Darlings” si ha l’impressione di essere al centro di un’affollata e sudatissima festa a tema Ramones dove, al posto di fiumi di alcool, scorrono colpi di rullante ed esplosivi power chords.

Una gragnola di accordi di quinta che piovono come gocce di fuoco nelle orecchie: è la forza trascinante del punk rock delle Taxi Girls ad accendere l’animo degli ascoltatori, anche quando l’energia si fa meno intensa e la band si mostra nelle sue vesti più squisitamente pop (“So Quaint”, “Midnight Mixtape”, “Dark Time”).

La musica di “Static” non si discosta molto da quella prodotta in passato da altri gruppi punk a trazione femminile (Bikini Kill, The Donnas, The Distillers) ma, in alcuni frangenti sparsi qua e là, si avvertono i prodromi di potenziali evoluzioni artistiche (il simil-egg punk di “Don’t Leave Me Hanging”, il post-punk martellante e sintetico di “Highs // Lows”). Ottimi auspici per il futuro di un gruppo che promette bene.