Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

CHARLI XCX – “Music, Fashion, Film”

[Atlantic]

pop

Il settimo album in studio di Charli XCX si intitola “Music, Fashion, Film” e segna una (presunta) svolta verso sonorità rock, contiene 11 tracce per una durata di 30 minuti e 5 secondi, e vanta una iconica copertina che omaggia Martin Scorsese, Marc Jacobs e John Cale.

THE STROKES – “Reality Awaits”

[RCA]

indie-rock

Prodotto da Rick Rubin, “Reality Awaits” è il settimo album della band.

ROBYN HITCHCOK – “The Confuser”

[Tiny Ghost Records]

cantautorato

Nel suo sesto decennio di carriera come cantante, autore e musicista, Robyn Hitchcock riesce ancora oggi a illuminare e affascinare, a sconcertare e a filosofeggiare, come nessun altro prima o dopo di lui. «The Confuser», il venticinquesimo album da solista in studio di Hitchcock e la sua prima raccolta di brani originali inediti in quasi quattro anni, vede il leggendario artista rock britannico all’apice delle sue notevoli capacità, in una raccolta straordinariamente dinamica di nuove canzoni tipicamente perspicaci che attraversano temi familiari e cari al suo cuore creativo: il significato dell’amore, i misteri del cosmo e tutti gli incidenti astratti che accadono tra la fortuna della nascita e la fine amara.

CYPRESS HILL – “Dios Bendiga”

[Hybe Latin America]

hip-hop

I Cypress Hill, leggende dell’hip-hop, sono stati il primo gruppo hip-hop latino-americano a raggiungere il disco di platino e il multiplatino. In collaborazione con Hybe Latin America, presentano il primo album della loro carriera interamente in lingua spagnola. L’album comprende brani inediti, scritti e interpretati dalla band interamente in spagnolo. Si tratta di un progetto profondamente personale e spirituale per il gruppo, che mette in risalto le loro radici latine e li ricollega direttamente al loro patrimonio culturale.

IAN SWEET – “Shiverstruck”

[Polyvinyl]

alternative

“Shiverstruck”, l’ultimo album di Ian Sweet, vede la cantautrice e polistrumentista Jilian Medford al massimo della sua forma. Prodotto e mixato da Ben Allen (Deerhunter, Washed Out, Belle and Sebastian), il disco punta su un ritorno consapevole alla strumentazione analogica, con chitarre acustiche, pianoforte, archi e batteria dal vivo in primo piano. La scrittura di Medford è più sicura, diretta ed emotivamente esposta che mai, con brani melodici e trascinanti come “Criminal Kissing” e “Jilian” che rivelano una nuova, sorprendente dimensione di Ian Sweet.

ALEX CAMERON – “Late To Set”

[Diggers Factory]

cantautore

Nel gennaio 2025 Alex Cameron ha fatto saltare in aria la propria vita con una detonazione controllata, in gran parte ignorata dall’universo. I resti carbonizzati della vita di Cameron si sono frammentati e ricomposti in nove brani rock sintetici che descrivono in dettaglio la profonda confusione e il rimpianto del suo mondo. Continua a trovare frammenti del proprio riflesso nei personaggi frantumati che crea e incarna. Il Messia promesso. La sete di guerra di Agamennone. La richiesta di riscatto di Mel Gibson. Il destino bellicista dell’umanità. Una rottura da guerra fredda. Queste sono canzoni di protesta contro la vita stessa. Questo è il mondo che i nostri padri temevano ed ecco la sua colonna sonora.

BODY TYPE – “Tally”

[p(doom) records]

alternative

Il terzo album dei Body Type, “Tally”, pubblicato da p(doom) records. Qui, i piccoli momenti della vita quotidiana — prendere l’ascensore per raggiungere l’appartamento del fidanzato, dividersi il conto — si trasformano in emozioni sublimi e surreali. Si tratta di un album rock luminoso, che racconta le implicazioni mistiche della quotidianità, le deformazioni del romanticismo e la sconcertante elasticità dell’amore. Combinando riff potenti e frastagliati, un post-punk malinconico e il pop degli anni ’60, questo è l’album più sicuro di sé e di ampio respiro dei Body Type fino ad oggi, che coincide con il loro decimo anniversario come collettivo. È il suono di una band che matura e fa il punto della situazione, ma in cui l’arguzia e la giocosità continuano a regnare sovrane.

PUNCH BROTHERS – “The Unsung Adventures of Punch Brothers”

[Nonesuch]

folk

Il settimo album dei Punch Brothers – il primo composto interamente da brani strumentali e il primo con la violinista Brittany Haas, entrata a far parte del quintetto nel 2023 – presenta otto nuove composizioni originali della band vincitrice di un Grammy, oltre a tre brani tradizionali da loro riarrangiati. Il titolo dell’album è più di un semplice gioco di parole: senza testi a guidare l’ascoltatore, si tratta di storie, impressioni ed emozioni comunicate interamente dagli archi attraverso la melodia, l’armonia, il ritmo e un senso letterario della struttura musicale. Per una band nota per aver portato la musica acustica in territori inaspettati, la scelta di un album interamente strumentale potrebbe rappresentare la mossa più audace che abbiano mai compiuto.

PETE YORN – “All The Beauty”

[Shelly Music]

cantautorato

Pete Yorn torna con un nuovo album. Yorn ha descritto il progetto come parte di una “trilogia informale“.

MADBALL – “Not Your Kingdom”

[Nuclear Blast]

hardcore

I Madball di New York continuano a ricordarci che ci sono ancora, che sono ancora autentici e che continuano a fare meglio di chiunque altro. Il loro decimo album, “Not Your Kingdom”, è in sintonia con lo spirito dei tempi e trasuda ferocia, integrità e passione. Non è cambiato nulla.

MOULD – “Hoping As A Coping Mechanism”

[5DB Records]

post-punk

Attraverso 13 brani che esplorano gli orrori del mondo esterno e il campo minato interiore della mente, il debutto di Mould colpisce anche per l’adrenalina di una brillante band dal vivo che ha distillato quell’energia su nastro. Il titolo deriva da una frase tratta da “Emotive Language”, brano che stravolge il tempo musicale e che sintetizza in un unico conciso sentimento cosa significhi essere una band nel 2026. «Questo è sempre stato il sogno: suonare con i propri amici, comporre belle canzoni, andare in tour e incidere dischi», dice Kane. «Ma la realtà di cercare di mettere su una band adesso, quando hai trent’anni e allo stesso tempo hai anche altri obiettivi, è dura. Lo faremmo comunque, ma c’è molto da imparare». Questa dualità permea l’intero album, dove brani come il singolo di punta «Float» parlano di «passeggiate in paesaggi infernali» dei social media, ma avvolgono le loro frustrazioni con quel tipo di musicalità tagliente e viscerale che sembra quella che avrebbero gli Interpol se fossero cresciuti in una Gran Bretagna cupa e piovosa. «Scorri all’infinito senza fine, superi un video divertente su una salsiccia, poi c’è Farage e poi c’è una pubblicità di qualcosa», dice Joe parlando del brano. «Quella distrazione abbagliante e stordente ti trasforma in un idiota».

BLEACHED CROSS – “Wrath”

[New Morality Zine]

darkwave

I BLEACHED CROSS tornano con “Wrath”, un album imponente ed emotivamente devastante che spinge il sound post-punk con influenze black metal della band in territori più oscuri e cinematografici che mai. Attraverso dieci brani, la band di Chicago esplora il dolore, la perdita, la morte e la redenzione tramite un’atmosfera opprimente, una tensione industrializzata e hook melodici di grande impatto, il tutto bilanciando una pesantezza opprimente con momenti di autentica vulnerabilità e catarsi. “Wrath” è stato realizzato con un’attenzione ossessiva all’atmosfera, al ritmo e al sound design, creando spesso intensità attraverso il rumore, la consistenza e lo spazio negativo piuttosto che con la sola forza bruta. Il risultato è un disco coinvolgente e inquietante, che attinge in egual misura dal darkwave, dalla musica industrial, dal post-punk e dalla musica estrema, pur rimanendo profondamente radicato nella narrazione emotiva.

THE HU – “Hun”

[Better Noise Music]

folk-metal

“Hun” è il terzo album in studio della band folk metal mongola The Hu. Il disco amplia il loro caratteristico stile Hunnu Rock (il cui nome deriva dalla parola mongola che significa “essere umano”) e include 11 brani, tra cui i singoli “The Men” e “Echoes of My Father”.

JOSH DA COSTA – “New Wave Graveyard”

[Stones Throw]

alternative

Josh da Costa debutta come solista con “New Wave Graveyard”, un album che rende omaggio a un ampio spettro di musica underground e si ritaglia una nuova nicchia. “New Wave Graveyard” attinge sì al genere degli anni ’70 e ’80 da cui prende il nome l’album, ma la new wave è solo una delle tante fonti di ispirazione musicale di Josh da Costa: l’album è un meraviglioso mix di stili e idee, dal glam allo shoegaze, il tutto influenzato dal gusto eclettico di Josh. Con testi spiritosi e una grande quantità di brani accattivanti, “New Wave Graveyard” è una dichiarazione entusiasmante da parte di un nuovo artista promettente.

MAYDAY PARADE – “Sugar”

[Many Hats]

pop-punk

Quando i Mayday Parade hanno iniziato a lavorare a “Sugar”, l’ultimo capitolo della loro trilogia discografica, si erano spinti oltre ogni limite. Dopo “Sweet” (aprile 2025) e” Sad” (ottobre 2025), il quintetto pop-rock si è dedicato a un ciclo inarrestabile — comporre, registrare, andare in tour, e ricominciare da capo — creando un corpus di brani che racchiude l’intera gamma del loro sound in quasi 30 canzoni. “Sugar” conclude la trilogia in modo potente, sottolineando sia la riflessione che lo slancio in avanti attraverso il ritmo emo trascinante del primo singolo “Blame It on the Youth”, l’ipnotica ballata al pianoforte “What Happens Next”, il groove melodico e brillante di “Two Hearts” e l’energia nostalgica di “Sweet Sad Sugar”, che riflette sulle radici di Tallahassee che hanno plasmato la band.

ATMOS BLOOM – “Everythingness”

[Spirit Goth]

indie-pop

È stata proprio la musica a far incontrare per la prima volta i membri degli atmos bloom — Tilda Gratton e Curtis Paterson — quando Tilda fece un provino per suonare il basso nella band di Curtis all’Università di Manchester. La loro prima avventura musicale insieme — un gruppo psych-rock-shoegaze ispirato a band come Sonic Youth, Pavement e julie — ha acceso in loro la passione per la vita da band e per la creazione musicale. A sette anni di distanza da quelle notti piovose trascorse a provare a Trafford, il duo, ora compagni di vita residenti a Londra, è pronto a pubblicare il loro album più avvincente di sempre. “Everythingness” è nato da una serie di compromessi, dal percorso attraverso l’adolescenza e la prima età adulta, dalla ricerca dell’avventura unita alla nostalgia di casa e dall’innamoramento per la città in cui hanno trovato questa casa, pur sentendo ancora il bisogno di fuggirne per poter pensare e creare. L’album traccia il percorso del duo attraverso questi temi, rimanendo fedele a ciò che inizialmente li ha uniti.

LITTLE GOLD – “Public Dog”

[Tall Texan]

power-pop

I Little Gold di Athens, in Georgia, fondati nel 2009, sono un collettivo di musicisti che annovera tra le sue fila Christian DeRoeck, membro fondatore dei Woods e dei Meneguar. In “Public Dog” propongono un power pop dal cuore country lo-fi, attingendo al virtuosismo lirico su cui DeRoeck e Davis hanno costruito la loro amicizia quando si sono conosciuti quindici anni fa. Con l’eloquenza disinvolta di un cantastorie da bar, i Public Dog affrontano temi quali la dipendenza, le compilation dei primi anni ’90, gli animali smarriti e ritrovati (nel trionfante “Cochise”), i fiori selvatici invasivi e i tatuaggi con errori ortografici (in “Born to Loose”, che riecheggia la sensibilità ricca di ritornelli accattivanti dei Blunt Bangs, la band ormai sciolta di DeRoeck con Reggie Youngblood dei Black Kids). Secondo Ryan Davis: «È come ridurre un film di John Hughes solo ai suoi momenti più divertenti, più tristi e più ricchi di azione. Non c’è introduzione, né riempitivo, né conclusione. Solo un vortice di piccoli dettagli curiosi, sensazioni ed esplosioni. Solo la roba buona».

NICK HAKIM – “I Can See”

[Earseed Records]

indie-pop

Nick Hakim annuncia il suo quarto album in studio, “I Can See,” in uscita il 24 luglio. Dal nuovo singolo, che dà il titolo all’album e riflette sui momenti di lucidità e sulla gratitudine per essere in grado di riconoscerli, alle conversazioni sommesse con i propri cari ormai scomparsi in una casa non dissimile da quella in cui Hakim è cresciuto, fino a “Water”, che rende omaggio alla fragilità dell’amore e al rispetto per la vita, “I Can See” presenta un mondo in cui il ricordo e il presente sono indissolubilmente legati. Scritto nell’arco di cinque anni, “I Can See” ha preso forma durante un periodo di incertezza nella vita di Hakim, segnato dalla fine di un contratto discografico e di una relazione di lunga data. Inizialmente concepito a partire da demo intime registrate in camera da letto, ha poi assunto la sua forma definitiva al Sonic Ranch di Tornillo, in Texas, e in vari studi di New York.

MAN MOUNTAIN – “Threads of Another Life”

[Spartan]

post-rock

In “Threads of Another Life”, il quartetto post-rock di Detroit Man Mountain trasforma cinque anni di isolamento, lutto e una prospettiva conquistata a fatica durante l’era della pandemia in sette movimenti senza parole di una profondità emotiva mozzafiato. Primo album completo dopo “Infinity Mirror” del 2018, il disco è nato da una collaborazione a distanza imposta dalle circostanze e plasmata dalla perdita; ogni brano riflette una fase distinta di un’esperienza collettiva, disposta cronologicamente come i capitoli di una storia che non hai scelto ma che non riesci a smettere di leggere. Il disco fonde le trame eteree degli Hammock, la grandiosità shoegaze degli Slowdive e i groove ispirati alla Motown nell’opera più densa dal punto di vista sonoro ed emotivamente matura dei Man Mountain fino ad oggi, a ricordarci che, anche senza una sola parola, la musica può essere ciò che ci aiuta ad andare avanti.

THE CHUTES – “The Chutes”

[Dandy Boy Records]

guitar-pop, jangle-pop

Kenny ed Erika, coppia di coniugi con sede a San Francisco che crea un jangle pop frizzante incentrato su romanticismo, nostalgia e sconforto – entrambi noti per il loro contributo alla scena hardcore della Bay Area – fanno il loro debutto nel mondo del pop con l’album omonimo dei Chutes. Una mossa che non sorprende chi conosce i loro gusti. Questo album di debutto, composto da 7 brani, mette in luce la loro ammirazione per il jangle pop degli anni ’80, il twee e l’indie pop di artisti come quelli della C86, Sarah e della Slumberland Records.

ODOR EATER – “But For Who?”

[Feel It Records]

synth-pop, new-wave

Nel terzo album degli Odor Eater, il primo per la Feel It Records, Harley Moore e Logan Devlin hanno fatto propri vari linguaggi sonori della New Wave, adottando un approccio critico giocoso sia nei testi che nella musica, aggiornando al contempo il contesto sociale per confrontarsi con il vortice della cultura pop contemporanea. Il duo di Olympia/Portland ha creato un disco che parla fluentemente il linguaggio delle proprie influenze, ma con un accento decisamente contemporaneo: un bricolage dei suoni dei Devo, di Bill Nelson, dei Depeche Mode dell’era di Vince Clarke e dei Kraftwerk. Devlin e Moore apportano una visione fresca a questo stile compositivo, mescolando liberamente gli elementi citati con un suono proprio più maturo, che questa volta risulta più luminoso, meno pesante e più ballabile. Nel corso di 11 brani, le drum machine propulsive emettono ritmi «bip bap» in schemi apparentemente semplici, con le linee di basso a zig-zag di Devlin che si intrecciano sotto accordi arpeggiati e lead ritmici di synth, mentre la voce di Moore funge da una sorta di Virgilio «post-tutto» che ci guida attraverso l’inferno contemporaneo.

EDDA – “Messe Sporche”

[Woodworm/Universal Music Italia]

indie-rock

Uscito lo scorso ottobre solo in formato fisco, ora è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Messe Sporche”, l’ultimo disco di Edda. Ad accompagnare l’uscita, una versione inedita di “Ezechiele” arricchita dalla presenza di Lamante. Un brano che diventa il punto di incontro fra due diverse generazioni, che finalmente trovano modo di dialogare: Edda, cantautore iconico e portavoce della scena alt rock italiana, e Lamante, la cantautrice più promettente degli ultimi anni, fresca di pubblicazione del secondo album, che la conferma tra le artiste simbolo della nuova wave indipendente. Una convergenza di voci tanto inaspettata quanto naturale, nata da tensioni emotive potenti e da quell’urgenza espressiva capace di trascendere generazioni e differenze di età. Con l’uscita sulle piattaforme digitali, “Messe Sporche” raggiunge finalmente una nuova dimensione, rendendo interamente accessibile uno dei lavori più intensi e viscerali di Edda.

AGA – “Condivision”

[Drummer Caffè / Nos Records Label]

rock, elettronica

AGA è il moniker dietro il quale si cela Alessandro Antolini, batterista, compositore e performer creativo attivo da oltre vent’anni nella scena musicale indipendente italiana ed internazionale. Il suo è un immaginario artistico che oscilla tra il rock e l’elettronica, la new wave e la sperimentazione, supportato da un’intensa attività live che lo ha portato ad esibirsi in questi anni nei più prestigiosi live club italiani ed europei, da Roma a Berlino, da Praga a Londra. Insomma, non il solito best of ma una tracklist compatta ed eterogenea che va a pescare dai numerosi capitoli discografici dell’artista, per un totale di 15 brani che fanno parte in maniera stabile della scaletta dei suoi concerti.

<a href="https://agasound.bandcamp.com/album/condivision-2">CONDIVISION by AGA</a>

BLUE STATES – “Where the Fades Meet”

[Memphis Industries]

elettronica

A oltre due decenni dall’inizio della sua avventura nel mondo in continua evoluzione dei Blue States, Andy Dragazis è tornato con l’album “Where The Fades Meet”. Dragazis amplia i suoi caratteristici suoni cinematografici, ponendo un coro di sei elementi al centro del disco. Proseguendo con il filone di una produzione imponente, atmosferica e in grande formato, ma questa volta incentrata sul concetto di un piccolo coro che canta all’unisono le parti vocali principali, l’album trasforma il songwriting intimo in qualcosa di collettivo e coinvolgente. L’album segna un ulteriore passo nell’evoluzione dei Blue States, che nel corso degli anni si sono trasformati da progetto solista a band dal vivo, per poi tornare ora a un progetto solista incentrato sul lavoro in studio. «Registrare un album con un coro e un quartetto d’archi mi è sembrato un modo per mettermi alla prova sia musicalmente che tecnicamente, spingendomi fuori dalla mia zona di comfort», afferma Dragazis a proposito del disco.

LOCKSTEP – “I Know What I Saw”

[Profound Lore]

heavy shoegaze

I LOCKSTEP sono una band di Nashville che attinge elementi dallo shoegaze, dal doom e dall’heavy rock. Hanno costruito un sound radicato nell’atmosfera e nella potenza, muovendosi tra momenti tranquilli e inquietanti e muri di suono travolgenti. Con ogni nuova uscita, la band ha affinato il proprio approccio, eliminando gli eccessi e concentrandosi sull’impatto. Il loro album di debutto, rappresenta la dichiarazione artistica più mirata e completa della band fino ad oggi. “I Know What I Saw” punta su riff imponenti e lenti e su chitarre dense e stratificate che rimangono coinvolgenti senza mai cedere, intrecciandosi in sezioni che risultano al tempo stesso ipnotiche e soffocanti. I brani si sviluppano e si ampliano con uno scopo preciso, trascinando gli ascoltatori sempre più in profondità nel mondo della band, mantenendo al contempo un costante senso di tensione e liberazione. È la versione più chiara e matura dei LOCKSTEP mai realizzata finora.

SPIRAL GALAXY – “II”

[Cardinal Fuzz]

space rock, folk

Gli esploratori cosmici di Chicago Spiral Galaxy tornano con “Spiral Galaxy II”, un viaggio estatico nello spazio profondo caratterizzato da un fluttuare pulsante, interpretato dalla flautista Sara Gossett e da Plastic Crimewave alla chitarra, alle tastiere e alle macchine. Ampliando il terreno esplorato nel loro acclamato album di debutto del 2020, il duo si addentra ulteriormente in un mondo in cui flauto, raagini, chitarra, drone e una drum machine old school si fondono in lunghe escursioni galattiche che appaiono al tempo stesso meticolosamente elaborate e gloriosamente libere da ogni vincolo: siamo a metà strada tra musica kosmische, folk astrale e minimalismo groovy. Risonanze orientali, linee di flauto che si librano in volo, chitarre scintillanti, elettronica ticchettante e droni espansivi creano un mondo sonoro che è al tempo stesso radicato e interstellare.

<a href="https://cful.bandcamp.com/album/spiral-galaxy">Spiral Galaxy by Spiral Galaxy</a>

MESH – “No Fun At All”

[Feel It Records]

indie-rock

I Mesh, quartetto di Filadelfia, mettono fine a un’attesa di cinque anni con il loro LP di debutto “No Fun At All” per l’etichetta Feel It Records di Cincinnati. La band trae ispirazione da un mix di influenze: il post-punk britannico degli esordi, l’indie degli anni ’80 e la vita a Filadelfia. Partendo dalla scena DIY locale, i Mesh hanno registrato in casa la loro cassetta d’esordio omonima, pubblicata nel 2021 con l’etichetta Born Yesterday Records di Chicago. Dopo la cassetta d’esordio, la band si è concentrata sulla composizione e l’esecuzione di nuovo materiale a livello locale, completando al contempo diversi tour nel Midwest e sulla costa orientale. In “No Fun At All”, i Mesh si allontanano dalle abitudini di registrazione lo-fi, puntando su chiarezza e profondità con undici nuovi brani. Canzoni come “Hold Onto” e “Boots On The Pavement” si muovono con urgenza, accentuate dalle voci intrecciate e dal lavoro alla chitarra di Durham e Hardin. “Atrophy” è un brano luminoso e squillante che mette in risalto la voce di Durham e il suono cristallino della sua chitarra a 12 corde, mentre “Violent Peasant” offre una critica medievale e sarcastica delle moderne disuguaglianze tra proprietari e inquilini. “No Fun At All” è un primo LP giocoso ma maturo e dinamico dei Mesh.

WILLOW – “The Thread”

[Three Six Zero]

alt-rock

Pioniera musicale eclettica della sua generazione, Willow presenta il suo nuovo album, “The Thread”. Ottavo album in studio e seconda uscita del 2026, dopo “petal rock black”, l’album di 10 brani è stato scritto e prodotto da Willow insieme al collaboratore Chris Greatti, con cui aveva già lavorato in precedenza per “CopingMechanism” (2022) e “Empathogen” (2024), candidato ai Grammy.

CEL RAY – “Cel Rayzer”

[Exploding in Sound]

garage-punk

Nati con il loro EP di debutto “Cellular Raymond” nel 2023, il quartetto di Chicago ha tracciato un percorso attraverso un post-punk nervoso e assurdo che si collocava a metà strada tra i The Minneapolis Uranium Club e i The B-52s. Ora, dopo anni di attesa per un vero e proprio album, i Cel Ray si sono uniti agli illustri rumoristi di Exploding In Sound per pubblicare “Cel Rayzer”, un disco che, come il nome suggerisce sottilmente, è più tagliente e caustico di qualsiasi cosa i Cel Ray abbiano fatto prima. Ciò è dovuto, in parte, al fatto che la band ha adottato un approccio più collaborativo alla composizione rispetto ai primi EP. Come racconta Daviss, «Cel Rayzer è stato scritto insieme durante le prove e in studio». Lo studio in questione era la Jamdek Recording Co. di Chicago, dove Doug Malone ha contribuito a catturare la band esattamente così com’è. Ciò che rende i Cel Rayzer così incisivi è l’impossibilità di definirli con precisione. Sì, è garage punk; sì, è egg-punk; sì, è post-punk, ma non è vincolato a nessuna di queste cose.

JOSALEIGH POLLETT – “If I Let It Quiet”

[Audio Antihero]

indie-rock

Josaleigh Pollett scrive canzoni tenere e profonde nella speranza di aiutarci tutti a sentirci un po’ meno soli. “If I Let It Quiet” è il suo quarto album. Il lavoro di Pollett e Watko ha ricevuto un riconoscimento crescente nel corso degli anni. Dopo il debutto solista di Pollett, “Strangers”, un album dal tono caloroso e dalle radici tradizionali, il duo ha inizialmente ottenuto il plauso del pubblico nel 2020 con l’album “No Woman Is the Sea”. Hanno raggiunto un pubblico più ampio con “In the Garden, By the Weeds” del 2023, un album dalle sonorità elettroniche. La continuazione di questa collaborazione non è mai stata messa in discussione, anche se la realizzazione di questo album avrebbe dovuto affrontare, alla fine, nuove sfide significative, con il trasferimento di Watko in Giappone che ha costretto la coppia a lavorare a grande distanza dal 2024 al 2025. Nonostante questa separazione, i due hanno deciso di rendere la loro prima collaborazione transcontinentale più ambiziosa ed esplorativa rispetto a quanto fatto in precedenza. La terza collaborazione tra Pollett e Watko è un lavoro ponderato e originale che corre dei rischi, ma che ricompensa chi ha voglia di scoprire qualcosa di nuovo.

<a href="https://josaleighpollett.bandcamp.com/album/if-i-let-it-quiet">If I Let It Quiet by Josaleigh Pollett</a>

NIA ARCHIVES – “Emotional Junglist”

[Island]

R&B, jungle

Nia Archives torna con “Emotional Junglist”, un album dedicato all’amore – ma non solo ai suoi aspetti romantici e scintillanti. Scritto nel corso del 2025 – un anno in cui Nia si è innamorata e poi, in modo straziante, ha perso l’amore – ogni brano racchiude un aspetto di quell’esperienza. Segnando il suo più grande salto sonoro fino ad oggi, il suo sound alt-jungle, affinato insieme a James Ford (Arctic Monkeys, Blur), Ethan P. Flynn (FKA Twigs, David Byrne) e Julia Michaels (Lady Gaga, Sabrina Carpenter), la vedrà cimentarsi con generi che spaziano dall’indie pop ingenuo all’elettronica degli anni Novanta, il tutto sottolineato dai ritmi sincopati e dalle linee di basso martellanti delle sue radici jungle, con una tracklist che vede la partecipazione di Jorja Smith e Sampha. Il motivo conduttore dell’album è un guscio: duro all’esterno, ma attraverso la pressione, la maturazione e la resilienza, al suo interno si forma qualcosa di prezioso. Richiamando la forma femminile, la camera a spirale simboleggia anche la crescita e lo sviluppo personale.

WATERPARKS – “Jinks”

[BMG]

pop-punk

Per quanto i Waterparks siano un collettivo trasversale composto da tre amici che suonano, passano il tempo insieme e ribaltano costantemente gli schemi, in realtà rappresentano qualcosa di più grande, oseremmo dire, un vero e proprio movimento. Il trio di Houston — Awsten Knight [voce, chitarra], Otto Wood [batteria] e Geoff Wigington [chitarra] — ha riportato con naturalezza nuova vitalità al rock. Nel loro ultimo album, “Jinx”, portano la loro musica a un livello superiore e oltre, con brani che superano i confini di genere come “Red Guitar”, “Any Minute Now”, “Prowler” e “Tell Me Why”.

THROW DOWN BONES – “4EP” EP

[Fuzz Club]

sperimentale

“4EP” è il nuovo EP della band sperimentale milanese/londinese Throw Down Bones, che segna un ulteriore approfondimento nel territorio dell’elettronica dark e dell’IDM per una band che da tempo cerca un equilibrio tra il krautrock/psych strumentale, capace di indurre uno stato di trance, e l’edonismo industriale sfrenato con lo sguardo rivolto al rave. I semi di questo nuovo EP di quattro tracce sono stati piantati durante i set dal vivo ad alta energia e di grande impatto che hanno accompagnato la promozione dell’album: il membro fondatore Francesco Vanni alla chitarra e ai sintetizzatori, affiancato da Marion Andrau al basso e ai sintetizzatori e da Raphael Mura alla batteria, che insieme sul palco hanno trasformato quei brani in qualcosa in grado di far muovere anche i corpi più resistenti. Cercando di catturare quell’intensità dal vivo e di scavare più a fondo negli impulsi elettronici che ne costituiscono il nucleo, la band è tornata subito in studio con James Aparicio, collaboratore e produttore dei Throw Down Bones sin dal primo giorno: «Questo EP è il risultato diretto delle recenti esibizioni dal vivo dei TDB; l’intensità di quei set è diventata il nostro modello di riferimento».