Credit: SANDRA_EBERT



Gli Adult DVD annunciano il loro album di debutto omonimo, in uscita il 25 settembre per la Fat Possum Records. Il sestetto di Leeds si è ritagliato una nicchia come unadelle band dal vivo più chiacchierate del Regno Unito e come una nuova voce irriverente che si colloca nello spazio tra l’euforia elettronica e l’energia spigolosa dell’hardcore.



Il nuovo singolo “Cowboy On Aisle Three” è una bestia che spinge al limite l’equalizzatore, in cui si fondono una crisi esistenziale con lo spirito giocoso, destinato a diventare il tratto distintivo della band, e l’incessante ricerca di brani di grande impatto.

Parlando del nuovo singolo, il frontman della band Harry Hanson afferma: “Mi è venuta l’idea mentre ero da Lidl. Sono sicuro che tutti abbiano pensato: ‘Immagina se ora dessi di matto’, pur di evitare di fare la grande spesa.“

Durante la realizzazione del loro album i ragazzi hanno puntato ancora di più su ciò che già funzionava per loro: uno stile di scrittura spiritoso basato su personaggi della vita reale e un suono synth-punk pulsante, perfetto sia per i rave che per il pogo.

Potremmo essere davanti a uno dei dischi più divertenti dell’anno. Occhi aperti!

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