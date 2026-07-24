Quanta gentilezza in questo nuovo brano di Josaleigh Pollett, che si muove morbida e carezzevole con queste trame in bilico tra folk, art-pop ed elettronica, in un perfetto mix che fa bene al cuore. La fanciulla è libera, senza vincoli, si muove leggera e ariosa e le sue melodie sono tanto ricercate quanto semplici ed efficaci, mai banali.

Josaleigh Pollett ha annunciato il suo quarto album completo, “If I Let It Quiet”. Prodotto dal collaboratore di lunga data Jordan Watko, il disco uscirà il 24 luglio per Audio Antihero e Lavender Vinyl in formato digitale e vinile.

Questo album è un’esplorazione di ciò che serve per placare il rumore della distanza geografica ed emotiva, al fine di ascoltare noi stessi e coloro che ci vedono. In vero stile indipendente fai-da-te e in modo simile a In The Garden, By The Weeds del 2023, If I Let It Quiet è stato registrato principalmente a casa, tra il mio studio improvvisato a Salt Lake City e l’appartamento di Jordan in Giappone. La differenza questa volta è che abbiamo coinvolto più collaboratori. In particolare, Andrew Goldring, che oltre al missaggio e al mastering, ha arricchito If I Let It Quiet con una strumentazione più articolata.

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