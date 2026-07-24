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I Soft Science, veterani dream pop di Sacramento, presentano “Understand”, il secondo singolo tratto dal loro quinto album “Sand”, in uscita il 4 settembre per Shelflife Records in Nord America e Spinout Nuggets nel Regno Unito. Ispirata alle esperienze della cantante Katie nel confrontarsi ocn i suoi figli adolescenti, la canzone trasforma l’incertezza in rassicurazione, abbinando melodie luminose a un messaggio di resilienza e speranza. Dopo il vivace singolo “Spinning”, la band propone una delle canzoni più immediate ed emozionanti mai realizzate fino ad oggi.

A più di un decennio dal loro debutto, i Soft Science portano il loro caratteristico sound dream pop/shoegaze a nuovi livelli, bilanciando chitarre scintillanti, atmosfere ricche e melodie indimenticabili in dieci brani che esplorano la memoria, l’amore e il cambiamento.

Brano bello carico, con atmosfere che ricordano i Lush, “Understand” offre, nel profondo, una rassicurazione: quando la vita si fa difficile, torna a ciò che è semplice e vero. L’oscurità potrà anche arrivare, ma arriverà anche un altro giorno, portando con sé spazio, respiro e la possibilità che, un giorno, tutto avrà un senso.

«Mentre stavamo scrivendo questa canzone, a Ross è venuto in mente il ritornello “and I know one day you’ll understand”. Mi ha fatto pensare ai miei figli, che ora sono adolescenti. L’adolescenza può essere difficile e le cose che si affrontano spesso sembrano molto crude. Mi piace pensare che questa sia una canzone di incoraggiamento per chiunque stia attraversando un momento difficile, ma i miei figli adolescenti sono stati la mia ispirazione», dice Katie Haley.

Ross Levine aggiunge: “La composizione di ‘Understand’ è partita dalla melodia della strofa e dalla ricerca degli accordi adatti, ma abbiamo cercato di non optare sempre per i cambi più ovvi, il che, secondo me, conferisce un po’ più di freschezza e un senso di esplorazione pur rimanendo saldamente nel pop“.

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