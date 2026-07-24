Credit: Michele Sanseverino

Rompere il silenzio significa, prima di tutto, ricordarsi di respirare. Rifiorire. Rinascere. Accettare l’abbagliante consapevolezza che siamo tutto e, nello stesso istante, nulla, se permettiamo ai venti rabbiosi e bellicosi delle tempeste economiche, politiche, sociali e religiose attuali di trascinarci via, di convincerci che l’unico orizzonte possibile sia quello della paura e dell’isolamento.

Il ritorno del Disorder Festival nasce proprio da questa necessità. Da un’urgenza che non ha nulla di nostalgico, ma tutto di vitale. Un festival dall’attitudine profondamente DIY che torna a essere molto più di una semplice rassegna musicale: uno spazio di incontro tra realtà umane differenti, un luogo in cui esperienze, visioni e percorsi si sfiorano per poi condurre altrove, verso direzioni impreviste. Il Chiostro di San Francesco ad Eboli diventa così una casa temporanea, un rifugio aperto, il terreno fertile in cui un seme sceglie di dimenticare perfino il proprio nome, perché conosce il segreto del tempo: sa che le ferite, le gioie, gli errori e gli slanci finiranno per trasformarlo in albero.

E se qualcuno aveva creduto che del Disorder fosse rimasta soltanto la cenere, dovrà ricredersi. Perché la cenere non è il segno della fine. È la custode del primo respiro del fuoco. Conserva il calore della possibilità, l’ostinazione della materia che si prepara a bruciare ancora.

L’inaugurazione di questa nuova edizione affida il proprio racconto a due modi diversi, ma complementari, di abitare il suono. Da una parte gli Ulan Bator, dall’altra i Totorro. Due traiettorie che sembrano divergenti e che, invece, finiscono per raccontare lo stesso bisogno di ricominciare.

Gli Ulan Bator celebrano il loro suono delle origini con una forza che non indulge nella nostalgia. Le distorsioni si fanno corpo vivo, le canzoni diventano ipnosi, ogni nota vibra di un’urgenza quasi fisica. È il linguaggio di chi conosce il peso delle ombre e sceglie comunque di attraversarle. Il loro avant-rock oscuro, essenziale e magnetico sembra nascere proprio dal tempo che stiamo vivendo: un’epoca popolata da fantasmi virtuali, da sentimenti surrogati, da relazioni consumate attraverso superfici luminose e prive di profondità. Eppure è proprio quando il buio si addensa che la loro musica acquista una chiarezza quasi accecante. Non offre consolazione, ma presenza. Non promette salvezza, invita, invece, a restare, ad ascoltare il rumore delle crepe prima che diventino crolli.

Credit: Michele Sanseverino

È dentro una di queste crepe che si inseriscono i Totorro. Dove gli Ulan Bator scavano, loro iniziano a costruire. Le loro architetture math-rock si aprono come geometrie in continuo movimento, incastri perfetti che non rinunciano mai all’emozione. Le chitarre si rincorrono, si sovrappongono, si moltiplicano in percorsi paralleli, energici, frenetici, luminosi. Ogni accelerazione sembra colorare il grigiore del presente, smussarne gli angoli più taglienti, fino a quando tutto si interrompe all’improvviso. Un respiro. Un silenzio. Poi il movimento riparte, trascinato da groove sincopati e da linee melodiche che si intrecciano senza sosta. È il ciclo stesso dell’esistenza a prendere forma: note ascendenti e discendenti, scale che ne generano altre, possibilità che si aprono dentro possibilità ancora più grandi. Ogni ritorno non coincide mai con il punto di partenza. Ogni loop modifica ciò che attraversa. Ogni ripetizione è già una rinascita.

Ed è forse proprio questo il gesto più autentico che il Disorder Festival compie e ci invita a compiere. Un atto semplice e radicale. Fottersene delle parole con cui cercano di definirci. Delle paure che provano a inocularci ogni giorno. Della convinzione che il presente sia soltanto un susseguirsi di crisi da subire passivamente. I tempi difficili non chiedono obbedienza. Chiedono ascolto. Ascoltare meglio significa riconoscere che ogni crepa può diventare passaggio, che ogni distorsione può trasformarsi in linguaggio, che ogni incontro può ancora cambiare il modo in cui guardiamo il mondo. Ed è in questa possibilità ostinata, fragile e potentissima che il Disorder continua a esistere: non come semplice festival, ma come atto di resistenza culturale, umana e collettiva. Come quel fuoco che la cenere, silenziosamente, non ha mai smesso di custodire.