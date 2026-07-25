“New Situation” è il brano scelto da Meir Hamilton per rappresentare al meglio il disco “Escape from Boredom Island” appena uscito. Il brano si muove sulle coordinate di un indie-rock sognante: si apre in modo morbido e ci invita, quasi in punta di piedi ad entrare nel mondo degli Attics, muovendosi puoi spigliata e gentile, senza alzare moi troppo i toni, come è poi tutto il sound di questa band. Esplorando il modo in cui il tempo rimodella l’amore e l’identità, il brano sboccia lentamente prima di dissolversi nuovamente nella calma da cui era partito.

Gli Attics sono il progetto discografico indie-rock di lunga data del cantautore Meir Hamilton. Formatisi nel 2006 insieme al fratello Natan Hamilton, la band ha preso forma registrando i primi demo nello studio in soffitta del batterista dei Mobius Band, Noam Schatz, un’esperienza che ha ispirato il nome della band e la sua iniziale estetica lo-fi.

Ora la band ha alle spalle un buon numero di uscite e concerti e ha ben definito il proprio sound: sbarazzino, ma non troppo, riflessivo, ma non troppo…tutto perfettamente misucrato e invitante, senza eccessi. Ci piace.

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