Credit: Stefano Renna

Tra gli esordi italiani che più mi avevano colpito negli ultimi mesi, sensazione corroborata poi dalla nomination nella cinquina finalista delle Targhe Tenco tra le Migliori Opere Prime, c’era quello della giovane artista napoletana Sara Gioielli dal titolo programmatico – e in parte omonimo – “Gioielli neri”.

Sì, perché di otto gemme preziose è composto questo album, dove grande risalto viene dato alle emozioni che l’artista ha vissuto ed è riuscita a riversare mediante le armi più genuine che esistano, l’autenticità e la naturalezza.

Non vi sono sovrastrutture in “Gioielli neri”, bastano infatti l’espressiva voce della Nostra (laureata in canto jazz al Conservatorio) e il suono evocativo del pianoforte, quali elementi fondanti imprescindibili a definirne il mondo sonoro.

La traccia eponima posta in apertura cattura subito l’ascoltatore, ammaliandolo con i suoi sussulti e i vocalizzi (che ricordano qualcosa della grande Enya) a creare la giusta atmosfera.

Sara ci accompagna per mano, prendendosi cura di noi anche (o forse soprattutto) laddove i toni si fanno più oscuri (come nella cadenzata “Paramia”) e solenni, nella magnetica “Anche di giorno”, riuscendo a sorprendere quando ci apre il cuore nell’intima “Dove sei?” e ci mostra un lato più pop in “Chimera”.

Sara Gioielli è un talento innato, da tenere assolutamente d’occhio!

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