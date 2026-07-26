Ci sono album che colpiscono sin dalle prime note per il loro suono evocativo e per le atmosfere in cui veniamo avvolti: tra questi mi sento di annoverare anche “Windrose”, che segna il debutto (per l’illuminata indie – label Beautiful Losers) di Daniele Mattioni che nell’intraprendere il suo percorso musicale ha adottato il nickname Sebastian Brown.

Ogni traccia richiama una direzione ben precisa, diventando metafora delle diverse anime dell’autore, con al centro la rarefatta title-track a far trattenere il respiro prima di inoltrarsi nelle ultime tappe del viaggio.

Non fatevi ingannare dal numero esiguo dei brani – solo cinque -, perché il disco nella sua interezza sfiora i 40 minuti, mantenendo intatti pathos e obliquità, con l’ouverture “Westwards” che si dipana oltre i 14 minuti di durata mutando più volte espressione e la conclusiva “Southwards” che riprende quanto sentito in avvio intingendosi in lande psichedeliche.

Il lavoro, svolto a quattro mani con Andrea Liuzza (boss dell’etichetta) che in fase di produzione ha saputo ottimamente incanalare la creatività di Sebastian Brown senza snaturarne i contenuti originari, rifugge le etichette ma viene naturale accostarlo alla frastagliata galassia post-rock.

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