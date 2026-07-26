Credit: Michele Sanseverino

Alla fine restano i riverberi. Restano come una luce che continua a vibrare anche quando il suono si è già dissolto, confondendosi con le sensazioni, con gli sguardi incrociati, con il silenzio che segue ogni esperienza autentica e significativa. Restano sospesi a metà strada tra la realtà di queste tre intense giornate di Disorder Festival e un futuro che tutti vorremmo strappare agli ingranaggi di una macchina sempre più arrogante e dispotica, tanto più feroce quanto più il suo volto si lascia, finalmente, riconoscere per ciò che realmente è: controllo, supremazia, cupidigia, potere esercitato senza nessuna misura. È proprio per questo che abbiamo bisogno di immaginare altri spazi, altre possibilità, altri modi di abitare il tempo. Di costruire esperienze capaci di incrinare il presente e di aprire brecce nell’ordine delle cose, affidandoci anche al potere terapeutico, visionario ed evasivo della musica. Una musica che, nel corso dell’ultima serata del festival, ha trovato due forme differenti e complementari di manifestarsi.

Da una parte il viaggio di Bono/Burattini, sperimentale, ricercato, nomade. Una geografia sonora che sembra attraversare le rovine della contemporaneità senza appartenerle mai davvero. Le trame sintetiche di Francesca Bono si espandono come miraggi in un deserto di cemento e di malvagità metropolitana, mentre il dialogo con Vittoria Burattini costruisce paesaggi mobili, fragili eppure ostinati, nei quali il tempo perde consistenza. Le ore si liquefanno, le stagioni si sovrappongono, il passato e il futuro smettono di contendersi il presente. Rimane soltanto il respiro della notte, il cielo che continua a chiamare gli occhi verso l’alto, la possibilità concreta di immaginare un altrove. È una musica che non impone una direzione: invita a smarrirsi, a riflettere, a rammentare, ad attraversare le proprie fragilità senza paura, trasformandole in preziosa materia luminosa.

Credit: Michele Sanseverino

Dall’altra parte i Mood, capaci di ribaltare completamente la prospettiva e incendiare il chiostro francescano di Eboli con un set travolgente, trasformando uno spazio storico in un dancefloor trasfigurato, pulsante, ritmicamente inarrestabile. Se Bono/Burattini hanno offerto alle nostre inquietudini una via di fuga verso il cielo, i Mood le hanno riportate sulla terra, concentrandole in una spirale di elettronica e di pulsazioni dance dalla quale era impossibile sottrarsi. Il groove è diventato linguaggio comune, il ritmo un gesto di liberazione condivisa. Per qualche ora nessuno ha avuto bisogno di difendersi. I corpi hanno seguito il battito senza chiedere il permesso alle convenzioni, senza preoccuparsi delle etichette, delle frasi fatte, dei giudizi sommari che, troppo spesso, irrigidiscono i nostri gesti quotidiani. Ogni colpo di cassa sembrava sgretolare uno dei muri invisibili che continuiamo a costruire attorno a noi: quelli della diffidenza, dell’intolleranza, della paura dell’altro. Catene antiche che il suono ha prima allentato e poi, sotto il martellamento ostinato delle ritmiche elettroniche, ridotto, rapidamente, in polvere.

Ed è forse questa l’eredità più preziosa lasciata dal Disorder Festival. Aver dimostrato che la musica non è soltanto intrattenimento, ma uno spazio politico nel senso più profondo del termine: un luogo in cui le persone tornano a riconoscersi, ad ascoltarsi, a discutere, a conoscersi, a condividere il tempo invece di accontentarsi di consumarlo. Un luogo dove la comunità smette di essere un concetto astratto e torna a essere presenza viva, vicinanza, partecipazione. Così quella polvere, sollevata dal vento dopo l’ultimo battito, può continuare il proprio viaggio. Può raggiungere anche chi vive ancora rinchiuso nei recinti, sempre più stretti e ambigui, di una tecnologia che promette connessioni immaginifiche, ma spesso produce solamente isolamento, che vende libertà fasulla, mentre rafforza il controllo autoritario.

Un piccolo festival può davvero trasformarsi in una miccia, in un gesto minimo e insieme potentissimo di condivisione, capace di valere infinitamente più delle retoriche, delle promesse vuote e delle illusioni che ogni giorno ci vengono offerte come surrogati di speranza. Perché nessuna pace arriverà confezionata dall’alto, nessuna liberazione sarà concessa da chi trae forza dalla nostra dipendenza. La musica può ricordarcelo, almeno per una notte: che la possibilità di cambiare le cose nasce sempre da un corpo che si mette in movimento, da una comunità che sceglie di ritrovarsi, da persone che decidono di essere, insieme, i primi salvatori di sé stesse e degli altri.